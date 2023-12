Ribeirão Pires fortalece ações de educação ambiental com entrega de colmeias de abelhas nativas

Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, realizou a entrega de três colmeias de abelhas nativas que integrarão o Circuito das Abelhas da cidade. A iniciativa visa promover a conscientização ambiental entre os alunos das escolas participantes, incentivando práticas sustentáveis.

As escolas contempladas foram a Toth, Estancia Delfis e Escola Municipal Edir Maria de Oliveira, que se destacaram ao coletar 70 quilos tampinhas – cada – e óleo usado durante o Festival Estudantil do Futuro. Esses materiais foram utilizados como moeda de troca para as colmeias, fortalecendo o vínculo entre a comunidade escolar e a preservação do meio ambiente.

Durante a gincana ambiental do Festival Estudantil do Futuro, 22 escolas arrecadaram meia tonelada de tampinhas. Com a venda do material para reciclagem, instituições que colhem animais de rua ou vítimas de maus-tratos compram ração.

A entrega das unidades de Condomel foi possível graças à parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e de Educação do município, que uniram esforços para proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizado mais rico e sustentável. Atualmente, o Circuito das Abelhas de Ribeirão Pires já conta com 19 colmeias distribuídas estrategicamente pela cidade.

Todas as abelhas fornecidas são nativas da Mata Atlântica e sem ferrão, contribuindo para a preservação da biodiversidade local. Essa escolha visa reforçar o compromisso do município com a conservação das espécies autóctones.

A Secretária de Meio Ambiente, Andreza Araújo, destacou a importância da educação ambiental no processo de conscientização sobre a preservação das abelhas. Em sua fala, ela ressaltou: “A introdução dessas colmeias nas escolas não apenas enriquece o ambiente de aprendizado dos alunos, mas também os conecta diretamente com a natureza. É fundamental que desde cedo aprendam sobre a importância das abelhas para o equilíbrio ambiental e como podemos contribuir para a proteção desses polinizadores essenciais.”

O prefeito Guto Volpi enfatizou a importância de ações locais em consonância com objetivos globais, alinhando-se à Agenda 2030. “A entrega das colmeias é mais um passo significativo em nosso compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Estamos alinhados com a Agenda 2030, buscando atender aos ODSs (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) em nível municipal. Essa iniciativa reflete nosso comprometimento em construir um futuro mais verde e equitativo para Ribeirão Pires”.