Ribeirão Pires finaliza limpeza de córrego na Avenida Santa Clara

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, finalizou o desassoreamento de córrego que acompanha a Avenida Santa Clara, no Pilar Velho.

Ao todo, equipe de profissionais limpou mais de 3,6 quilômetros das margens do curso d’água. A Zeladoria realizou também a capinação em mais de 1 quilômetro na via, limpando o mato em grande parte das margens do riacho, bem como efetuou intervenção para canalizar trecho de 80 metros do córrego.

As ações realizadas no curso d’água tem objetivo de evitar que o rio transborde e água invada a pista. Todas as intervenções foram realizadas visando a segurança de motoristas e pedestres que utilizam a via, importante ligação da Estância.

O desassoreamento foi feito com retroescavadeira, o que garante mais agilidade à operação e que também alcança locais de difícil acesso. Estas ações seguem cronograma realizado pela Secretaria de Zeladoria e são realizadas em diversos bairros da cidade.

Somente no ano passado, as equipes realizaram limpeza de mais de 60 quilômetros de rios. As intervenções são intensificadas entre novembro e março, período de fortes chuvas e fazem parte das ações antienchente na cidade.