Ribeirão Pires envia reforços ao RS para realização de Mutirão de Castração

A Prefeitura de Ribeirão Pires enviou uma equipe de médicos veterinários, biólogos e voluntários ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate e cuidado de animais afetados pelas recentes enchentes. A ação visa castrar 1600 animais em oito dias.

A equipe partiu do aeroporto de Guarulhos na noite de quinta-feira (6) e chegou em Canoas (RS) no início da madrugada desta sexta-feira (7), transportada por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O castramóvel, que já castrou mais de seis mil animais em Ribeirão Pires em cerca de dois anos de operação, deve chegar na cidade gaúcha na manhã de sábado (8).

A cidade de Canoas (RS) está enfrentando uma situação crítica devido às enchentes que atingiram todo o Estado. Por conta disso, a Prefeitura de Ribeirão Pires mobilizou uma equipe de especialistas para realizar um mutirão de castração em animais resgatados e abrigados. A iniciativa será realizada em parceria com o Instituto Caramelo e a Prefeitura de Canoas.

A equipe de Ribeirão Pires é composta por médicos veterinários, biólogos e voluntários. Entre os profissionais enviados estão os médicos veterinários Maria Helena Cavallari, Lorena Grecco e Paulo França. Eles têm a missão de castrar 1600 animais em um período de oito dias, contribuindo significativamente para o controle populacional e a saúde dos animais na região afetada.

Esta é a segunda equipe enviada para a região para o apoio à calamidade pública no sul do país. No mês passado, uma equipe já havia atuado no RS com apoio ao resgate e cuidados dos animais.

“O objetivo principal da castração é controlar a população de animais e prevenir doenças, aumentando assim a expectativa de vida dos mesmos”, explica a Drª. Maria Helena Cavallari, diretora do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal. “Nessa situação do Sul, a castração é ainda mais crucial, pois muitos animais ficaram sem responsáveis e estão nas ruas. É necessário evitar que esses animais se reproduzam, aumentando ainda mais o número de animais sem donos.”

A operação, que começou na sexta-feira, ganhará ainda o reforço do castramóvel de Ribeirão Pires, um veículo adaptado que já realizou milhares de castrações no município paulista. Este veículo, equipado com todos os materiais e equipamentos necessários para a realização dos procedimentos, deve chegar em Canoas na manhã de sábado (8), possibilitando o início imediato das atividades.