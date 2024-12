Ribeirão Pires entrega monumento do Dragão Kinryo no Parque Oriental

Em uma cerimônia repleta de simbolismo e celebração às tradições, a Prefeitura de Ribeirão Pires entregou na manhã deste sábado (7) o monumento do Dragão Kinryo, instalado no Parque Oriental (Rua Major Cardim, 3100, Estância Noblesse). A imponente escultura, com 17 metros de altura e feita de fibra de vidro, chega à cidade com recursos do Dadetur – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos do Estado.

O evento de entrega reuniu autoridades municipais, representantes da Associação Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires – KaiKan e o público local em uma programação especial, que incluiu apresentações da Dança dos Leões e dos Dragões, realizadas pela Academia Taichi, e tambores taiko, executados pelo grupo Washi Daiko.

O secretário de Turismo, Emerson Gilliarde, destacou o impacto cultural e turístico do monumento: “O Dragão Kinryo simboliza sabedoria, força, prosperidade e riqueza. Este é um momento especial para Ribeirão Pires, que reforça sua vocação multicultural e sua capacidade de atrair visitantes. Queremos enaltecer nossa cidade e aproveitar essa riqueza histórica e de arte para fortalecer o turismo.”

“Este monumento é um presente para Ribeirão Pires e para todos que valorizam a cultura oriental. Ele representa a gratidão às contribuições históricas dos descendentes japoneses na construção da cidade e mostra como essa gestão está comprometida em valorizar essas raízes.”

Na cultura japonesa, os dragões (龍, ryū) são vistos como seres benevolentes, associados à água, fertilidade e sabedoria. Representam também transformação, renascimento e transcendência espiritual.

Já na cultura chinesa, o dragão é um dos símbolos mais poderosos e ocupa um lugar especial no zodíaco chinês. O ano de 2024 é regido pelo dragão, considerado um período de prosperidade e sucesso.

Para o professor Marco Aparecido Martin Junior, da Academia Taichi, o dragão também simboliza equilíbrio e harmonia com a natureza: “Na cultura chinesa, o dragão rege o tempo e o clima, garantindo boas colheitas e felicidade ao povo. Este monumento é uma homenagem grandiosa, que traz um pedaço dessa tradição para Ribeirão Pires.”

O Parque Oriental, que já é reconhecido por sua beleza natural e atrações multiculturais, ganha mais destaque com a inauguração do Dragão Kinryo. Além de ser um local de contemplação e lazer, o espaço reflete a diversidade cultural da cidade, que recebeu significativas influências de imigrantes japoneses ao longo de sua história.

Para o prefeito interino, Rubão Fernandes, o monumento consolida o compromisso da gestão municipal em promover a cultura e o turismo.