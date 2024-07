Ribeirão Pires entrega Ginásio Poliesportivo no CTT Ouro Fino

A noite desta quinta-feira (4) foi de alegria para a população de Ribeirão Pires com a entrega da Modernização do Ginásio Poliesportivo, que funciona no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Ouro Fino. Com a presença da comunidade que prestigiou apresentações culturais, crianças e jovens já usufruíram do espaço com amistoso de futebol. A Prefeitura entregou o espaço que foi ampliado e revitalizado com recursos do município e do Governo do Estado.

No processo de reestruturação, o Ginásio ganhou nova arquibancada, com capacidade para até 500 expectadores. Além de sediar aulas de futsal e Ginástica Rítmica, o espaço agora poderá acolher cursos e treinos de handebol, voleibol e, em breve, basquete. O Ginásio Poliesportivo ganhou novo visual e iluminação LED. Esta é a segunda etapa da modernização do Centro Técnico de Treinamento de Ouro Fino. No fim do ano passado, a Prefeitura entregou a modernização do campo de futebol do bairro, o primeiro de grama sintética da cidade.

Durante o evento, o prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires, Guto Volpi, ressaltou a importância da obra para a promoção do esporte e do lazer na cidade, ressaltando o compromisso da gestão com o bem-estar de crianças, jovens e adultos.

“Há muito tempo esse equipamento esportivo estava abandonado. E hoje, estamos entregando essa obra completamente revitalizada, dando uma sensação de missão cumprida. Esse é um local que tem muita vida, que promove a educação por meio do esporte, envolvendo a prática esportiva, e queremos ampliar o acesso a mais cursos e estamos preparados para promover e receber competições regionais. Este ginásio é um patrimônio da nossa comunidade. Vê-lo renovado e pronto para uso é uma grande conquista para todos nós”, afirmou o prefeito.

Com o sonho de ser jogadora profissional, entre o público presente estava Alice Araújo, de 12 anos, moradora de Ouro Fino. “Estou muito feliz porque a partir de agora, podemos treinar futsal e aprender novas técnicas na quadra que está linda”, afirmou a garota.

Ainda na área esportiva, a Prefeitura segue com as obras para implantação de novo ginásio poliesportivo no bairro Vila Gomes, ao lado do Campo Municipal de Futebol. A quadra coberta seguirá medida oficial e contará com arquibancada para receber até 2.200 pessoas. O bairro Jardim Luzo foi o primeiro a ganhar uma Arena Esportiva, composta por um campo de futebol society e uma quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. Neste mês outros dois bairros conquistaram novos espaços esportivos: Quarta Divisão e Jardim Caçula e outras praças do tipo estão sendo construídas: na Vila Monteiro e em Ouro Fino.