Ribeirão Pires doa colmeia de abelhas nativas sem ferrão para escola pública

A Prefeitura de Ribeirão Pires, através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, realizou nesta quarta-feira (6) a doação de uma colmeia de abelhas nativas sem ferrão para a Escola Estadual Mario Alexandre Faro Nieri, no bairro Estância Noblesse. A iniciativa integra o projeto “Abelhas da Mata”, que visa promover a educação ambiental e a preservação dos polinizadores.

Cerca de 30 alunos dos 6º e 7º anos participam de uma disciplina eletiva intitulada “PetLove”, que aborda o bem-estar de animais domésticos e silvestres, além de promover o conhecimento sobre insetos e outros aspectos da biodiversidade. A disciplina busca ensinar de forma prática sobre a importância dos animais na natureza, ajudando os estudantes a desenvolver uma consciência ecológica que levarão para a vida adulta, além de conhecimentos para os futuros empregos deles.

Na entrega da colmeia, alunos e professores participaram de uma breve palestra sobre o papel das abelhas nativas na polinização e na manutenção dos ecossistemas locais. As abelhas sem ferrão são conhecidas por sua relevância para o equilíbrio ambiental, pois ajudam a preservar espécies de plantas nativas e contribuem para a biodiversidade da região.

A doação da colmeia à escola faz parte do programa “Abelhas da Mata”, que já instalou colmeias de abelhas nativas em outros 14 diferentes pontos de Ribeirão Pires. A proposta do projeto é sensibilizar a população para a importância desses insetos na natureza e estimular práticas de preservação ambiental. Em parceria com escolas e outras instituições, o programa leva conhecimento e experiência prática sobre a relevância da fauna local, promovendo um aprendizado ativo e próximo da realidade dos alunos.