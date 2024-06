Ribeirão Pires define mais seis classificados para a final do tradicional Jogos de Bar

Os Jogos de Bar de Ribeirão Pires, uma das competições mais tradicionais da cidade, seguem para a terceira semana de confrontos. Nesta edição, 16 equipes disputam na modalidade bilhar. No último domingo (9), três estabelecimentos participaram e os jogos de cada bar definem os classificados para a grande final, que acontecerá no dia 30 de junho, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria.

Até agora, os classificados são: Bar do Nil/Cris: Willians e Otávio; Bar do Aécio: Zebrinha e Italiano; Laboteko”s Bar: Dagmar e Di Menor; Bar do Zito: Paulo e Eduardo; Padaria Mirante Paulão e Tio Éder; Oficina Bar: Edmilson e José Roberto.

Em parceria com os comerciantes da cidade, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), organiza as rodadas. A inscrição para os competidores foi feita nos bares que aderiram ao projeto, gratuitamente.

Próxima rodada – No próximo domingo (16), cinco estabelecimentos participarão da competição, que tem início às 10h, simultaneamente:

Namba`s Bar

Donizete Cicero Amaral

Endereço: Rua Santinho Gianasi – Vila Conceição

Bar da Laice

Proprietário: Laice Rocha

Endereço: José Mortari, 600 – Vila Mortari

Bar do Bicheiro

Proprietário: Marcos

Endereço: Ernesto Mazieiro, 268 – Santa Luzia

Naldo`s Bar

Proprietário: Josinaldo Antônio da Silva

Endereço: Rua Amazonas, 503 – Santa Luzia

Bar do Joel

Proprietário: Joel Bonfim dos Santos

Endereço: Av. Santa Clara, 999 – Pilar Velho