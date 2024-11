Ribeirão Pires conta com atividades na Semana Estadual de Mobilização Contra Arboviroses

Na próxima segunda-feira, 11 de novembro, Ribeirão Pires iniciará a Semana Estadual de Mobilização Contra Arboviroses. Com programação de atividades que envolvem conscientização, prevenção e capacitação, a ação é realizada pela Prefeitura, por meio do Centro de Controle de Zoonoses do município, e integra o cronograma de medidas da cidade para o combate às arboviroses.

Na segunda (11), equipe do Centro de Zoonoses de Ribeirão Pires realizará um mutirão de prevenção no Cemitério Municipal São José, com objetivo de vistoriar o local e eliminar possíveis focos de proliferação, especialmente em vasos de plantas deixados durante o feriado de Finados. Na parte da tarde, a partir das 14h, equipe do Centro de Controle de Zoonoses também realiza roda de conversa no evento “Saúde e Segurança dos Catadores”.

A campanha de conscientização segue na terça-feira (12), com visitas casa a casa no bairro Santa Luzia, reforçando a importância de medidas preventivas para evitar a disseminação de doenças, realizando entrega de materiais informativos e orientação aos moradores. As famílias referenciadas no CRAS Central (Centro de Referência de Assistência Social) recebem, às 14h, roda de conversa sobre a temática.

Na quarta-feira (13), as unidades de saúde Central, das 9h30 às 11h, e Santa Luzia, das 14h às 16h, receberão uma tenda de apoio montada pela equipe para reforçar a conscientização sobre combate à dengue. No local, serão distribuídos materiais informativos e haverá um plantão de dúvidas para esclarecer a população sobre o mosquito Aedes aegypti e as formas de prevenção de doenças transmitidas pelo vetor.

Por fim, as equipes de Vigilância e Zoonoses de Ribeirão Pires participam, na quinta-feira (14), do II Seminário sobre Arboviroses Urbanas, voltado para servidores estaduais e municipais de saúde. O evento terá o papel de compartilhar desafios, ações e promover a capacitação dos profissionais no enfrentamento das arboviroses.

Confira programação completa de ações em Ribeirão Pires

Segunda-feira, 11 de novembro

Ação de prevenção do mosquito Aedes aegypti no Cemitério Municipal – 9h30

Saúde e Segurança dos Catadores – Anfiteatro Arquimedes Ribeiro – Rua Diamantino de Oliveira – 218 – Pastoril – 14h

Terça-feira, 12 de novembro

Visita Casa a Casa – Santa Luzia – 9h30

Roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social Central – 14h

Quarta-feira, 13 de novembro

Plantão de dúvidas sobre arboviroses UBS Central – das 9h30 às 11h

Plantão de dúvidas sobre arboviroses USF Santa Luzia – das 14h às 16h

Quinta-feira, 14 de novembro