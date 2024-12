Ribeirão Pires aumenta em quase 150% o saldo de vagas de empregos formais gerados

Ribeirão Pires registrou aumento de 146,6% no saldo positivo de empregos formais gerados nos últimos quatro anos, de acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Em 2024, o número de admissões superou em 1.566 vagas o volume de desligamentos. Em 2021, o saldo positivo foi de 635. Entre janeiro e outubro deste ano, a cidade gerou 9.074 postos formais de trabalho, 13% de crescimento em relação ao mesmo período de 2023 (8.023 vagas).

Somente no mês de outubro, o município registrou 869 admissões, aumento de 27% em comparação a outubro de 2023. Além disso, o total de trabalhadores com carteira assinada no município atingiu a marca dos 21.593, o maior número já registrado para o mês de outubro, representando um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para fortalecer a geração de emprego e capacitação, a Prefeitura implantou novos serviços como o Acessa Aqui Empregabilidade, que disponibiliza acesso aos munícipes para atualização cadastral de currículo, entrevistas online e entre outras. Cursos de qualificação profissional também são oferecidos por meio de parcerias, visando ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, além do apoio e incentivo à chegada de novos empreendimentos.

A municipalidade também disponibiliza oportunidades, por meio de parcerias com empresas da cidade, no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Galo – 55 – Centro. A Prefeitura realiza a divulgação de vagas por meio dos canais oficiais. Os interessados em participar dos processos de seleção devem comparecer ao local com currículo atualizado, documento de identidade e carteira de trabalho digital.