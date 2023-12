Ribeirão Pires apresenta projeto de urbanismo tático

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, participou na última semana do 3º Seminário “Compartilhando Experiências em Rede”, realizado em Campinas. O diretor de Mobilidade Urbana, Fábio Beltrami, representou o município no painel que teve como temática ações no entorno escolar e apresentou a intervenção de urbanismo tático realizado nas proximidades da Escola Estadual Antônio Pádua P. de Godoy, na região de Ouro Fino.

Durante o painel, foram apresentadas intervenções no entorno da unidade: situação inicial da via, melhorias realizadas, como sinalização horizontal com novas faixas de pedestres, lombofaixas para redução de velocidade, ampliação da calçada e ilustrações lúdicas para as crianças, além da instalação de balizadores para evitar que os veículos avancem na calçada aumentando a segurança de quem transita no local.

“São projetos que melhoram a segurança viária e também trazem novos sentidos para os lugares a partir de mudanças rápidas, reversíveis e de baixo custo. O urbanismo tático cria cidades mais amigáveis aos moradores e, muitas vezes, motiva as pessoas a repensarem seus hábitos”, disse o diretor de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires, Fábio Beltrami.

Ribeirão Pires integra o programa “Ruas Completas SP”, que conta com grupo de 20 cidades que realizam ações que apoiam a redução de mortes e lesões no trânsito.