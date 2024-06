Ribeirão Pires anuncia data para segundo encontro da 7ª Conferência das Cidades

A Prefeitura de Ribeirão Pires marcou para o próximo dia 22, das 8h às 12h, na Câmara Municipal, o segundo encontro da 7ª Conferência das Cidades. A reunião abordará temas essenciais para o futuro do município, incluindo meio ambiente, habitação e inclusão social.

A consulta pública continua aberta no portal da Prefeitura, permitindo que todos os munícipes participem ativamente do debate sobre o desenvolvimento urbano da cidade. Os formulários podem ser acessados por meio do link: ribeiraopires.sp.gov.br.

A iniciativa visa democratizar o debate, permitindo que a população participe ativamente na construção de políticas públicas. O evento faz parte de uma série de ações destinadas a propor mudanças importantes que serão discutidas em âmbito municipal, estadual e nacional.

Com o tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o evento promete ser um espaço de discussão e troca de ideias.

A conferência será dividida em quatro eixos temáticos: Cidades Sustentáveis – Saneamento Ambiental; Cidades Inclusivas – Pessoas com Deficiência (PCD); Justiça Social e Gestão Democrática – Direitos do Cidadão; e Cidades Inclusivas – Habitação de Interesse Social. Cada eixo abordará desafios específicos e buscará soluções práticas para promover um desenvolvimento urbano mais justo e sustentável.

“Este segundo encontro é uma oportunidade para a população de Ribeirão Pires se envolver diretamente nas discussões que moldarão o futuro da cidade. A Prefeitura incentiva a participação de todos, reforçando a importância de um debate inclusivo e democrático”, explicou o secretário Temístocles Cardoso.