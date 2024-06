Ribeirão Pires ampliou imunização dos moradores em Dia D da vacinação

Neste sábado (8), as dez unidades da Atenção Básica – UBS e USFs de Ribeirão Pires abriram as portas no “Dia D” de vacinação contra a Poliomielite – destinada a crianças de até quatro anos. Mais de 700 moradores receberam o imunizante. A Prefeitura aproveitou a abertura dos postos de saúde para promover, também, a atualização vacinal da população, para todas as idades.

Foram aplicadas, neste sábado, doses contra a Covid-19, contra a Influenza, entre outros agravos de saúde. Ana Cornélia Ferreira Suarez, 39 anos, esteve na UBS Central com sua filha Ayla Martins Soares, 3 anos, para receber a gotinha de imunização contra a poliomielite. “É extremamente importante ações do Dia D. Durante a rotina de trabalho fica corrido. Com as unidades abertas aos sábados só não vacina quem não quer. Vacina salva vidas”, destacou a mãe.

Ribeirão Pires segue com a Campanha Contra a Poliomielite ativa para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, a campanha contra a Influenza foi prorrogada até o final de junho. As vacinas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde. Para receber a dose, é fundamental comparecer com a caderneta de vacinação, cartão SUS e documento de identidade.