Ribeirão Pires abre inscrições para a Copa Comércio e Indústria 2024

A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Liga Ribeirãopirense de Futebol e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade – ACIARP, está convocando empresas locais para participar da Copa Comércio e Indústria 2024. As inscrições estão abertas até o dia 26 de janeiro, e a competição busca fortalecer os laços entre o comércio e a indústria, promovendo não apenas a competitividade, mas também o lazer e a atividade física.

A SEJEL (Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer) é o ponto de inscrição oficial, localizado no Complexo Ayrton Senna. Além disso, as inscrições podem ser feitas de forma prática através do telefone 4824-1326.

A Copa Comércio e Indústria 2024 conta com o respaldo da Liga Ribeirãopirense de Futebol e da ACIARP, reforçando a colaboração entre diferentes setores da comunidade. Os jogos, marcados para o mês de fevereiro, serão realizados na parte noturna no novíssimo Campo de Grama Sintética de Ouro Fino.

O regulamento completo será divulgado na próxima semana.

Inscrições – Copa Comércio e Indústria 2024

Data: até dia 26/01

Local: Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy

Telefone: 4824-1326