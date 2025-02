Revolução no transporte: novas estações e R$ 14,3 Bi em melhorias nas linhas de trem de SP

A recente concessão do Lote Alto Tietê para as Linhas 11, 12 e 13 do sistema de trens urbanos em São Paulo promete significativas transformações na infraestrutura ferroviária da região. A futura concessionária se compromete a construir oito novas estações e reformar 24 estações já existentes, contribuindo para uma ampliação superior a 25 km nos trilhos das três linhas.

A Linha 11-Coral, por exemplo, terá uma extensão de 4 km, alcançando a nova Estação César de Souza e ampliando o serviço até a Barra Funda. Este ramal contará com quatro novas estações, enquanto 14 receberão reformas e três passarão por reconstrução. Além disso, todas as passagens em nível atualmente existentes serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas, aumentando a segurança e eficiência do transporte.

A Linha 12-Safira também será beneficiada com a adição de 2,7 km de trilhos até Suzano. Com a construção de duas novas estações, essa linha facilitará a integração com a Linha 13 e com a Linha 2-Verde do metrô. Além das novas paradas, uma estação será reconstruída e 12 passarão por reformas.

Por sua vez, a Linha 13-Jade terá um incremento de 15,6 km e seis novas estações, estendendo-se até os bairros de Bonsucesso e Gabriela Mistral, regiões que têm clamado por melhorias no transporte público. Três estações da linha também serão revitalizadas.

O caráter social da concessão é evidente, especialmente ao considerar que atende uma área da Zona Leste que enfrenta um considerável déficit em opções de transporte. Com mais de 4,6 milhões de habitantes, essa região é um importante polo de deslocamento pendular na Grande São Paulo.

Além das ampliações mencionadas, o projeto inclui investimentos robustos na rede aérea, na via permanente e na sinalização. Os investimentos totais chegam a R$ 14,3 bilhões, visando não apenas melhorias nas condições do transporte mas também um aumento significativo na capacidade operacional das linhas. A expectativa é que as três linhas juntas consigam transportar até 1,3 milhão de passageiros diariamente até o ano de 2040.

Para mais informações detalhadas sobre as melhorias planejadas para cada ramal ferroviário, os interessados podem acessar a página do projeto disponível online.