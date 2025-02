Melhorias no Lote Alto Tietê: Concessão promete redução de intervalos e aumento de capacidade

A concessão do Lote Alto Tietê, que abrange as linhas 11, 12 e 13 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), traz perspectivas significativas de melhorias na frequência dos trens. O novo projeto visa reduzir os intervalos entre as viagens, beneficiando os usuários que dependem do transporte urbano na região.

Para a Linha 11-Coral, a proposta é estabelecer um intervalo de apenas três minutos entre os trens no trecho que conecta Palmeiras-Barra Funda a Suzano. Já no trecho entre Suzano e Cezar de Souza, a previsão é que o tempo entre os trens caia para seis minutos. Atualmente, o intervalo médio no trecho que vai de Luz a Guaianases é de 3,5 minutos, enquanto entre Guaianases e Estudantes é de sete minutos.

A Linha 12-Safira também passará por alterações significativas. Hoje, o intervalo entre os trens é de cinco minutos entre Brás e Itaquaquecetuba e 10 minutos no trecho até Calmon Viana. Com a concessão, essa frequência será melhorada, reduzindo para 3 minutos e 15 segundos entre Brás e Itaquaquecetuba e para 6,5 minutos entre Itaquaquecetuba e Suzano.

Na Linha 13-Jade, espera-se uma redução do intervalo atual de 15 minutos para 10 minutos entre as viagens. Além disso, haverá uma ampliação da linha em ambas as direções, ligando Gabriela Mistral a Bonsucesso. O Expresso Aeroporto também será beneficiado com uma nova programação, reduzindo seu intervalo para 30 minutos durante horários de menor movimento e uma hora durante o pico. A nova parada na futura estação Gabriela Mistral permitirá integração com a Linha 2-Verde do metrô e a Linha 12-Safira.

O pacote de concessão do Lote Alto Tietê está orçado em R$ 14,3 bilhões, com foco em investimentos estruturais que visam atender à crescente demanda da população. A expectativa é que as três linhas juntas possam transportar até 1,3 milhão de passageiros diariamente até o ano de 2040.

Informações detalhadas sobre as melhorias previstas em cada ramal ferroviário estão disponíveis na página oficial do projeto, acessível através do site da CPTM.