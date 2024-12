SP reforça combate a eventos climáticos extremos com plano no Lote Alto Tietê

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Governo de São Paulo anunciou a inclusão de um plano abrangente de enfrentamento a eventos climáticos extremos na concessão do Lote Alto Tietê, que contempla as linhas ferroviárias 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Este projeto, orçado em R$ 13,9 bilhões, visa não apenas modernizar e ampliar o sistema de transporte metropolitano, mas também torná-lo mais resiliente às adversidades climáticas, beneficiando cerca de 1,2 milhão de passageiros diariamente ao longo dos 25 anos previstos para a concessão. O leilão está agendado para ocorrer no primeiro trimestre de 2025.

A recente ocorrência de eventos climáticos intensos destacou a necessidade urgente de fortalecer a resiliência das infraestruturas ferroviárias frente a condições climáticas severas. Em janeiro deste ano, chuvas torrenciais causaram interrupções significativas na Linha 12-Safira devido à queda de árvores sobre a rede elétrica e alagamentos em Ferraz de Vasconcelos afetaram a Linha 11-Coral.

Como parte das obrigações da futura concessionária, será realizado um estudo detalhado para identificar riscos climáticos e vulnerabilidades, tanto na operação das linhas quanto nas comunidades vizinhas. Isso permitirá a execução de medidas técnicas eficazes para mitigar os impactos adversos destes fenômenos.

Augusto Almudin, diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias, ressaltou a relevância deste plano: “Os recentes desastres naturais sublinham a importância de um plano robusto contra eventos climáticos extremos. A concessão não se limita a melhorias no transporte; inclui também estratégias contra enchentes, incêndios e tempestades.”

O projeto do Lote Alto Tietê abrange ações contínuas de monitoramento dos riscos climáticos e implementa práticas sustentáveis, como o controle das emissões de gases de efeito estufa e uma gestão ambiental focada na qualidade do ar e da água. Além disso, um estudo específico de drenagem será conduzido para minimizar os riscos associados a enchentes e deslizamentos, assegurando maior segurança aos usuários e residentes locais.

Espera-se que a concessionária mantenha atualizados seus planos ambientais e de segurança contra incêndios, alinhados às normas internacionais. “Tornar a rede ferroviária metropolitana mais resistente a eventos climáticos é crucial para oferecer uma experiência de transporte mais segura e confiável”, acrescentou Almudin.

O edital referente à concessão do Lote Alto Tietê foi publicado pelo governo estadual, com o leilão previsto para ocorrer em 28 de março de 2025. Entre as melhorias planejadas estão a construção da estação César de Sousa em Mogi das Cruzes, além das extensões das linhas 13-Jade até Bonsucesso em Guarulhos e 12-Safira até Suzano. Serão também adicionadas dez novas estações e modernizadas as existentes, promovendo maior eficiência no transporte público, especialmente na zona leste da cidade, uma área que historicamente sofre com a falta de infraestrutura adequada.