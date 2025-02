Tuneladora Cora Coralina avança na expansão da Linha 2-verde do metrô de SP

A tuneladora conhecida como Cora Coralina, a maior em operação na América Latina, alcançou nesta segunda-feira (17) o poço de ventilação Madrid, marcando mais um marco significativo na ampliação da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. Desde sua partida da Estação Santa Clara em 2 de janeiro, a máquina completou aproximadamente 500 metros de escavação, removendo 53 mil m³ de terra e instalando 333 anéis de concreto.

Com a chegada ao VSE Madrid, os próximos passos incluem o deslocamento da tuneladora para a parede oposta do poço, onde as atividades de escavação continuarão em direção à futura estação Orfanato e, posteriormente, ao poço Falchi Gianini. Este último ponto será o destino final da tuneladora, que se encontra a poucos metros antes da estação Vila Prudente, já em operação. Ao concluir este percurso, que totaliza 4,5 km, dos quais 3,7 km correspondem a túneis e os restantes 800 metros incluem estações e poços, a Cora Coralina marcará um importante avanço no projeto.

Após finalizar a escavação entre o Complexo Rapadura e o VSE Falchi Gianini, a tuneladora será desmontada e remontada no canteiro de obras da estação Penha. A partir deste local, iniciará nova escavação em direção ao Complexo Rapadura, com o objetivo de completar todo o túnel da ampliação da Linha 2-Verde.

Desde o início dos trabalhos no canteiro do Complexo Rapadura, a tuneladora percorreu 3,5 km e retirou 310 mil m³ de terra, além de instalar 1.942 anéis de concreto em um total de 2,9 km de túneis. Este projeto tem um investimento estimado em R$ 15 bilhões por parte do Governo do Estado e visa expandir a Linha 2-Verde desde Vila Prudente até Penha, interligando-se com a Linha 3-Vermelha.

A tuneladora Cora Coralina é uma verdadeira obra-prima da engenharia. Com aproximadamente 100 metros de comprimento e pesando 2.500 toneladas, possui uma roda de corte com diâmetro de 11,66 metros — considerada a maior do tipo na América Latina — e é capaz de escavar e revestir até 15 metros por dia ao longo dos planejados 8,3 km de túneis.

A estrutura inclui ainda um sistema chamado “backup“, que abrange esteiras para remoção da terra, uma câmara hiperbárica para segurança dos trabalhadores, além de um sistema completo de ventilação e mecanismos para instalação das aduelas de concreto que revestem os túneis.

O projeto de ampliação da Linha 2-Verde prevê a adição de mais 8,3 km de vias e oito novas estações entre Vila Prudente e Penha (Linha 3-Vermelha). Quando concluído, esse novo trecho facilitará o deslocamento dos moradores da região leste para outras áreas de São Paulo e redistribuirá a demanda no sistema metroviário, beneficiando cerca de 1,2 milhão de usuários diariamente.