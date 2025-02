SP: Metrô e Trens metropolitanos transportam 46,2 milhões de passageiros em Janeiro

Em janeiro de 2025, as concessionárias responsáveis pela operação das linhas de metrô e trens metropolitanos na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo ViaQuatro, ViaMobilidade e ViaMobilidade 8 e 9, alcançaram a marca de 46,2 milhões de passageiros transportados. Este número representa um crescimento de 5,4% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, quando 43,8 milhões de clientes utilizaram os serviços.

Esse total abrange as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô, além das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda dos trens urbanos.

Desempenho da ViaQuatro

A linha 4-Amarela, sob a operação da ViaQuatro, teve um movimento significativo com 15 milhões de passageiros registrados em janeiro. Essa cifra reflete um aumento de 6,2% em relação aos 14,2 milhões transportados no mesmo período de 2024. As estações que mais contribuíram para essa movimentação diária foram Luz (127 mil), Pinheiros (96,2 mil), República (92,89 mil), Paulista (92,88 mil) e Vila Sônia (42,7 mil).

Crescimento da ViaMobilidade

Responsável pela linha 5-Lilás, a concessionária ViaMobilidade transportou no último mês 12,8 milhões de passageiros. Esse número representa um crescimento de 5% em relação aos 12,2 milhões registrados em janeiro de 2024. As estações que apresentaram maior fluxo durante os dias úteis foram Capão Redondo (86 mil), Santo Amaro (82 mil), Chácara Klabin (77 mil), Santa Cruz (54 mil) e Campo Limpo (32 mil).

Atuação das Linhas ViaMobilidade 8 e 9

No mês passado, as linhas ferroviárias operadas pela ViaMobilidade 8 e 9 somaram um total de 18,3 milhões de passageiros transportados. A linha 8-Diamante foi responsável por atender a 7,9 milhões de pessoas ao longo de seus 41,6 km e suas 22 estações. Essa movimentação representa um incremento de 1,5% em relação aos números do ano anterior.

As estações com maior fluxo na linha 8-Diamante foram Barra Funda (81,7 mil), Osasco (31,5 mil), Itapevi (22,6 mil), Carapicuíba (22 mil) e Domingos de Morais (20,7 mil).

A linha 9-Esmeralda também apresentou desempenho positivo ao registrar 10,3 milhões de passageiros no mesmo mês. Com conexão entre a zona sul da capital paulista e Osasco, o crescimento do fluxo nesta linha foi notável com uma alta aproximada de 8,4%, comparando-se aos 9,5 milhões transportados em janeiro de 2024. As estações que mais atraíram usuários foram Pinheiros (92 mil), Santo Amaro (72,6 mil), Grajaú (cerca de 40 mil), Bruno Covas – Mendes – Vila Natal (cerca de 29 mil) e Vila Olímpia (26 mil).