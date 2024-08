Renovação no Conselho do Clube 1º de Maio

O evento, no salão social da agremiação, é reservado para 180 convidados, entre conselheiros, familiares, homenageados, autoridades e imprensa. As autoridades convidadas são o prefeito Paulo Serra e o presidente da Câmara Municipal de Santo André, Carlos Ferreira.

Na ocasião, o advogado Fernando Manzato Oliva recebe o cargo de seu antecessor, o também advogado Fernando Martini, que permanece no colegiado formado por 66 conselheiros.

O novo presidente recordou que completou oito anos de atuação no Conselho, além de salientar que teve sua história pessoal entrelaçada com a do clube desde seus seis anos de idade – quando seus pais se tornaram associados. Hoje, já sócio remido, Manzato Oliva destaca a importância do clube como uma instituição agregadora e fundada há 111 anos. Atualmente, contabiliza-se o número em torno de 10 mil associados (3,3 mil títulos).

Serviço de jantar assinado pelo Buffet Status (música ao vivo – voz e violão)

Serviço:

Dia 29 (quinta-feira), a partir das 20h

Endereço: Avenida Portugal, 79, Centro, Santo André