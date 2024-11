Rede de Atenção Básica de Ribeirão Pires realizou mais de 2.100 exames de PSA

O Novembro Azul é marcado como mês de conscientização à saúde do homem e de prevenção ao câncer de próstata. A rede de Atenção Básica de Ribeirão Pires, composta por USFs e UBSs, realizou neste ano mais de 2.100 exames de PSA (Antígeno Prostático Específico), procedimento essencial para a detecção precoce da doença. A coleta do PSA é gratuita e está disponível em todas as dez unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento na UBS ou USF mais próxima do morador.

A coleta do PSA, feita por exame de sangue, é amplamente reconhecida como ferramenta segura e eficaz para triagem e monitoramento da saúde masculina, possibilitando diagnóstico precoce e aumentando significativamente as chances de cura. A recomendação é que homens a partir dos 50 anos realizem o exame anualmente. Para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata ou obesidade, a indicação é começar a partir dos 45 anos. Em caso de alterações nos resultados, o paciente é encaminhado para atendimento especializado.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Ribeirão Pires oferece consultas com urologistas, reforçando a atenção à saúde masculina. Para acessar o serviço, é necessário encaminhamento da unidade de saúde de referência. O CEM realiza, em média, 85 atendimentos da especialidade por mês. Inaugurado em 2022, o equipamento marcou a retomada do atendimento de urologia na cidade.

Conscientização e diálogo – Centro de Especialidades Médicas de Ribeirão Pires promoveu nesta terça-feira (19) roda de conversa sobre o cuidado à saúde do homem. Com temas como diabetes e câncer de próstata, profissionais da unidade falaram sobre sintomas, tratamentos e cuidados necessários contra as doenças.