Rede de centros de bem-estar inaugura nova unidade em Santo André

A Goodbe, rede de centros de bem-estar que promove o acesso a práticas integrativas, inaugurou uma nova unidade em Santo André, no bairro Campestre. Com investimento de R$ 1 milhão, o espaço tem capacidade para atender até mil alunos e empregará 30 profissionais, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

A nova unidade está localizada na Rua das Figueiras, 1.791. A proposta do estabelecimento é oferecer bem-estar por meio de um modelo de aulas ilimitadas de pilates, yoga e treinamento funcional e sessões de massagem com planos mensais a partir de R$ 199,90.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a rede não poderia ter escolhido cidade melhor para inaugurar sua quinta unidade.

“Estamos entre as 10 cidades do Brasil que mais atraem franquias, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising). Além disso, Santo André vem em um crescimento muito consistente na construção civil. Ano passado, correspondemos a 70% dos lançamentos imobiliários e este ano, segundo o Secovi, já ultrapassou 48% das entregas no ABC. É natural que com a chegada de novas moradias, surjam oportunidades para diversos serviços e na área da saúde e bem-estar não é diferente. Parabenizamos e celebramos os investimentos e empregos gerados, além da qualidade de vida que proporciona para a nossa população”, diz Banzato.

“Transformamos o complicado em simples, permitindo que todos possam cuidar do corpo e da mente por meio da atividade física. Sem estresse ou constrangimento e com um preço justo e uma entrega de altíssima qualidade”, comenta o CEO da Goodbe, Marcelo Sant’Anna.

“O que mais atrai, sem dúvida, é a possibilidade de treinar diariamente pilates studio, pilates solo, yoga e treino funcional, e também a limpeza, a estrutura e a qualidades dos equipamentos”, destaca o sócio e co-fundador da Goodbe, Juan Croce.

A marca já conta com cinco unidades em operação e outras quatro em construção, todas em São Paulo e na Região Metropolitana. Em Santo André, a Goodbe também está localizada no Parque das Nações. Atualmente, a rede atende mais de 3 mil alunos e segue em expansão.