Recuperação imediata de empresas endividadas é tema de palestra na ACISA

Hoje, muitas micro e pequenas empresas carecem de informações específicas ou de consultorias especializadas para ajudar na solução de problemas, que podem evoluir para uma situação ainda mais crítica, principalmente, quando envolve as áreas financeira, jurídica e trabalhista.

Com a proposta de contribuir com esses empreendedores, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá uma palestra gratuita com o advogado Alexandre Silva da Motta, na terça-feira (16 de julho), às 19h, no Centro de Capacitação & Negócios.

Com o tema: os passos para uma imediata recuperação da empresa, o palestrante versará durante o evento sobre a recuperação das empresas, no âmbito judicial, extrajudicial e trabalhista, com abordagem do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), além da recuperação para a pessoa física “superendividadas” (uma novidade inserida no Código de Defesa do Consumidor).

Alexandre Silva da Motta é consultor jurídico especializado em gestão jurídica de empresas, gerente e diretor jurídico em diversas empresas, mestre em Direito pela Unimes, pós-graduado em Direito Empresarial pela FMU e, desde 2000 é professor de Direito Empresarial e Processo do Trabalho.

Os interessados em participar da palestra poderão fazer a inscrição gratuitamente no link: https://bit.ly/CCN-16Jul24 e quem puder colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, no dia do evento, será arrecadado alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens doados para as instituições de Santo André, por meio da Feasa – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.