Recitais da Escola de Artes de Ribeirão Pires reúnem mil estudantes

Com programação especial de recitais que apresentaram os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, cerca de mil estudantes da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires se apresentaram, ao longo dos últimos nove dias, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. Os visitantes e familiares que prestigiaram as apresentações, puderam curtir espetáculos da banda sinfônica, de piano, violão, violino e instrumentos populares.

Os recitais reuniram estudantes de todas as idades, entre eles, os irmãos Raphael e Nicolas da Costa Maciel, de 13 e 10 anos, moradores do bairro Bertoldo. “Eu comecei a tocar na igreja, aos 10 anos, e a música logo despertou em mim. Desde então eu não parei mais”, disse Raphael, que ainda motivou o irmão caçula.

“Eu comecei a estudar música por conta do incentivo do meu irmão, e gostei logo de cara. Esse foi nosso primeiro recital e foi muito bom. Ficamos um pouquinho nervosos, mas tocar ao lado dele foi especial”, disse. “Nós tocamos a música do dragon ball”, finalizou Nicolas, em tom bem-humorado.

A EMARP oferece mais de 40 cursos culturais gratuitos nas áreas de música, dança, teatro, audiovisual e artes plásticas. A Escola Municipal de Artes da Prefeitura atendeu, neste semestre, 1900 alunos.