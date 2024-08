Recapeamento chega para mais ruas de Diadema

A Prefeitura de Diadema está recapeando a Rua dos Angicos no Eldorado. O serviço de reforma começou na última terça-feira e envolverá mais seis ruas da cidade.

Concluída esta manutenção, o recape segue para a Pau Brasil também no Eldorado. Depois, a troca da capa asfáltica será feita em quatro vias do Canhema – Vinte e Sete de Março, Onze de Junho, Guaíra e Ângelo Sueu Nose, e rua Antônio Palombo, no Taboão

A execução da melhoria está sendo coordenada pela Secretaria de Obras e os recursos aplicados são municipais. Até a primeira semana de setembro todo o trabalho estará terminado, incluindo a sinalização de solo das vias.

A colocação de pisos novos nas ruas em Diadema deixa os locais mais seguros para motoristas e pedestres. Ela também atende a demanda da população que quer ver seu local de moradia mais bonito e organizado.