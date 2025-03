Rafael Guimarães estreia na Copa São Paulo Light de olho em mais um título na temporada

Após iniciar o ano com o pé direito na primeira etapa da Copa São Paulo KGV, o piloto mineiro Rafael Guimarães volta às pistas neste sábado (15) para mais um desafio. Ele disputa a segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart no Kartódromo de Interlagos, acelerando na categoria Mini, que utiliza motores Vortex. Apesar de ser a segunda rodada do campeonato, esta será a estreia da categoria na temporada.

Os primeiros treinos começaram nesta quarta-feira (12), e a preparação segue intensa ao longo da semana. Na sexta-feira (14), além das últimas sessões de treinos, serão realizadas as tomadas de tempo que definirão o grid de largada. No sábado, Rafael terá duas corridas para buscar um início de campeonato positivo.

“A expectativa é muito boa! Estou muito animado para voltar a competir com em Interlagos. A Mini é uma categoria muito competitiva, e estamos trabalhando para largar bem e buscar um ótimo resultado já nesta estreia”, afirmou Rafael.

O ano de 2024 foi marcante para o jovem talento mineiro. Ele conquistou títulos importantes do kart nacional, como a terceira edição do Troféu Ayrton Senna, o Campeonato Brasileiro na Mini 2T e a primeira edição do Regional Cup Brasil. Essa última vitória lhe garantiu uma vaga para representar o Brasil na WSK Final Cup, uma das competições mais prestigiadas do mundo, disputada no Circuito Cremona, na Itália. Um feito que não só enche de orgulho o estado de Minas Gerais, mas também reafirma o Brasil como celeiro de grandes talentos no automobilismo.

Agora, focado na Copa São Paulo Light, o piloto mineiro segue trabalhando forte para somar mais um título à sua carreira e continuar sua trajetória vitoriosa no kartismo. Rafael Guimarães integra a equipe Speed Racing e MR Competições (e conta com o patrocínio das empresas DCIT Tecnologia e GR5 Rent a Car).