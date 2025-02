Dudu Salamonde mira o tetra na Copa São Paulo KGV e sonha com vaga no Mundial Rotax

A temporada 2025 da Copa São Paulo KGV, principal competição de kart com motores Rotax no país, começa com tudo neste fim de semana. A primeira das nove etapas do ano acontece neste sábado (22), no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia. A competição é ainda mais especial por ser a única no Brasil que oferece vaga direta para o Mundial Rotax, o Grand Finals 2025, que será disputado no Bahrein, entre 29 de novembro e 6 de dezembro.

Dudu Salamonde (DKR / RL Eng. Design / Casa Barô / Vero Coco / SOMA Blindados / Equipe TR3 / Walter Travaglini), que mais uma vez estará na equipe de Walter Travaglini, chega para a temporada com a missão de ampliar seu legado no kart nacional. Tricampeão da KGV nas categorias Cadete, Mini Max e Rotax Júnior Mini Max, Dudu agora mira o tetra na Rotax Júnior Max. Além disso, ele quer garantir, pela primeira vez, a tão sonhada vaga para o Mundial.

“Ano passado foi incrível, mas agora a categoria está ainda mais forte, com grandes pilotos. Quero vencer o Paulista KGV e representar o Brasil no Bahrein”, afirma o paulista, com a determinação de quem já sabe o que é vencer.

Diferente de 2024, quando os pontos para o Mundial começaram a valer apenas a partir da terceira etapa, este ano a disputa será ainda mais acirrada, já que a pontuação conta desde a primeira prova, até a oitava etapa, em setembro, com três baterias cada uma delas. A nona e última etapa do ano será válida apenas pela 9ª edição do Campeonato Brasileiro Rotax, em novembro. Isso aumenta a pressão sobre os pilotos, mas Dudu parece pronto para o desafio.

“Cada corrida vai valer muito, então não posso vacilar. Vou dar tudo desde o início”, diz o piloto, que já coleciona títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro Rotax da Júnior Max.

A programação da primeira etapa começa com treinos livres até sexta-feira (21), seguidos pelos treinos classificatórios no sábado (22), que definirão as posições no grid de largada. As baterias da Rotax Júnior Max, categoria de Dudu, estão marcadas para às 9h40, 11h25 e 12h30, quando será conhecido o campeão do primeiro desafio do ano.

Com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Kartódromo da Granja Viana no YouTube, a expectativa é grande para ver Dudu Salamonde em ação. O piloto, que já é um dos nomes mais respeitados do kart nacional, promete continuar escrevendo sua história no automobilismo.