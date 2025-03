Francisco Rocha acelera em busca de mais um pódio na Copa São Paulo Light

As atenções do kartismo nacional estão voltadas para a segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, que acontece neste fim de semana no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. A competição reúne alguns dos principais nomes do esporte no Brasil e promete disputas eletrizantes na pista paulistana.

Depois de um início promissor na temporada, Francisco Rocha (Equipes: CRG Brasil, Car Racing / Coaches: Olin Galli, Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis) retorna ao grid com o objetivo de marcar o maior número possível de pontos na categoria OKN Júnior. O piloto estreou na competição conquistando um pódio, com o segundo lugar na Rookie. Além disso, em fevereiro, também se destacou na abertura do Paulista KGV ao vencer a primeira corrida do ano, em sua estreia na Rotax Júnior Max. Agora, ele quer tentar manter a boa performance, em mais uma prova no Light.

“Fevereiro foi um mês de muito trabalho. Foi bem legal começar o ano já com bons resultados, mas a gente sabe que ainda tem muito mais pela frente. O foco é continuar evoluindo e buscar as melhores colocações possíveis e marcar pontos para o campeonato”, destacou Francisco Rocha.

Na última segunda-feira (10), a Confederação Brasileira de Automobilismo realizou, em Brasília, a cerimônia de premiação dos campeões da temporada 2024. Francisco não pôde comparecer ao evento, mas foi um dos homenageados pelo título nacional da Rotax Mini Max, conquistado no Brasileiro de Kart, em Paulínia-SP.

“Infelizmente, não consegui estar presente na festa, mas fiquei muito feliz com o troféu de campeão de 2024. Foi uma conquista muito importante pra mim e espero poder buscar outro e estar lá no ano que vem”, comentou o piloto paulista.

A programação da segunda etapa da Copa São Paulo Light já começou com treinos livres não cronometrados, que seguem até esta quinta-feira (13). Na sexta-feira (14), os pilotos terão os treinos oficiais e a tomada de tempos, que define o grid de largada. No sábado (15), as categorias disputam as corridas, com as duas baterias da OKN Júnior acontecendo na parte da manhã.

Para quem deseja acompanhar as emoções das provas de Francisco Rocha, ao vivo, a FAtv Live transmitirá as corridas pelo seu canal no YouTube, garantindo que o público não perca nenhum detalhe das disputas em Interlagos.