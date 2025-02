Ribeirão Pires inaugura primeiro kartódromo da cidade

Ribeirão Pires ganhará, nesta quinta-feira (6), o primeiro kartódromo da cidade. A novidade marca um momento histórico para o município, que possui uma forte relação com o automobilismo. Localizado na Rodovia Índio Tibiriçá, altura do número 2650, o espaço será oficialmente aberto às 19h, oferecendo aos moradores e visitantes uma experiência única de lazer e velocidade.

Uma pista projetada para adrenalina e segurança

Com um traçado de 500 metros, o Trikart foi desenvolvido para equilibrar desafio e diversão. A pista se destaca pela inclusão de uma ponte e um túnel, aumentando a emoção das corridas. Cada bateria contará com até 10 karts, garantindo disputas competitivas e seguras. Antes de acelerar, os participantes passarão por um briefing obrigatório, no qual serão apresentadas regras básicas de segurança e orientações sobre condução e sinalização de bandeiras.

A realização do projeto é fruto da parceria entre três empresários: Cláudio Amaral, Cleber Amaral e Jhenner Carvalho, que uniram esforços para trazer essa novidade ao município.

“Isso foi um sonho que nasceu no coração do Cleber, meu irmão, que nos chamou para realizar esse momento único. Queremos oferecer algo inovador e que coloque Ribeirão Pires no mapa do kartismo”, afirmou Cláudio Amaral. Já Jhenner Carvalho destacou o caráter pioneiro do empreendimento: “É a primeira iniciativa desse tipo na cidade, algo inédito. Estamos trazendo uma opção diferente de entretenimento para o ribeirão-pirense e para os visitantes da região.”

Trikart é uma idealização de três sócios que trouxeram o empreendimento para a Estância

(Felipe Cruz/PMETRP)

Ribeirão Pires e sua relação com o automobilismo

A inauguração do Trikart reforça a forte ligação de Ribeirão Pires com o automobilismo. O município presta diversas homenagens ao tricampeão mundial Ayrton Senna, incluindo o Complexo Multicultural que leva seu nome e abriga uma réplica de seu capacete, além de outros elementos de sua trajetória.

A cidade também mantém uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e possui uma curva com 94% de semelhança ao icônico S do Senna, do Autódromo de Interlagos, localizada no bairro Ouro Fino.

Além disso, Ribeirão Pires se destaca nas competições nacionais, com uma equipe da cidade participando da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car. O município também é representado nas pistas pelo piloto Vinicius Paparelli, reforçando sua identidade ligada à velocidade e aos motores.