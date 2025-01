Rafael Busato, fratura tornozelo e está fora do início da temporada do kart

A temporada 2025 do kart brasileiro mal começou, e os pilotos já estão mergulhados na pré-temporada para enfrentar os desafios do novo ano. Os irmãos paranaenses Rafael e Guilherme Busato (Shift Car / 7Place Veículos / Equipe: Kosta Racing / Coach Erick Lutum), destaques do kartismo nacional em 2024, estão entre os que aceleram na preparação, mas o início não foi exatamente como planejado para a dupla.

Rafael Busato, que conquistou o título de Campeão Brasileiro na categoria OK Júnior no 59º Campeonato Brasileiro de Kart, em Londrina, no ano passado, sofreu um revés durante as férias em um parque aquático. O incidente resultou em uma fratura no tornozelo direito, afastando o piloto temporariamente das pistas. A recuperação, que vai durar aproximadamente 45 dias, impede sua participação na abertura da Copa São Paulo Light, a principal competição regional do país.

Apesar disso, Rafael mantém o otimismo. “Foi um acidente bobo. Fiquei triste por perder a primeira corrida do ano, mas o médico disse que em breve já vou estar de volta! Não vejo a hora de acelerar de novo,” comentou o campeão brasileiro.

Guilherme assume a responsabilidade em Interlagos

Por outro lado, Guilherme Busato, que subiu ao pódio na categoria Júnior Menor no mesmo Brasileiro em Londrina, está pronto para iniciar a temporada. O piloto carrega a responsabilidade de representar a família Busato nesta primeira etapa do Paulista Light, marcada para 8 de fevereiro, no Kartódromo de Interlagos.

“Fiquei preocupado com o Rafa no começo, mas ele está bem e logo vai voltar. Enquanto isso, vou dar o meu melhor por nós dois,” afirmou Guilherme, confiante em manter a tradição de bons resultados da família.

Transição para a categoria OKN Júnior

Em 2025, os irmãos darão um novo passo na carreira, competindo juntos na categoria OKN Júnior, introduzida pela Comissão Nacional de Kart como sucessora da Júnior Menor. Essa transição, que começou para Guilherme no final da última temporada, marca mais um capítulo na trajetória dos paranaenses, que prometem continuar brilhando nas pistas do Brasil.

Com o foco na recuperação de Rafael e na estreia de Guilherme, a família Busato inicia o ano com desafios, mas também com a certeza de que a paixão pelo kart os guiará a mais conquistas.