Quadrilha especializada em roubo de joias e relógios de luxo é presa em SP

Quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de joias e relógios de luxo foram presos na terça-feira (25), em Pinheiros e no Jardim Paulistano, na zona oeste de São Paulo. Os suspeitos foram abordados após um trabalho de inteligência da Polícia Civil identificar o paradeiro dos criminosos que cometiam os roubos em plena luz do dia em áreas nobres da capital paulista.

Em 14 de fevereiro, um casal de turistas que estava em um carro de aplicativo teve dois relógios de luxo levados pela quadrilha armada no centro de São Paulo. A polícia iniciou a investigação e passou a monitorar o trajeto da corrida, constatando que o crime era cometido com o suporte de dois veículos. Enquanto um carro realizava a escolta, o suspeito na moto realizava o assalto. Com uma mochila nas costas, o motorista se passava por um falso entregador.

Foram com essas características que os investigadores localizaram o primeiro integrante da quadrilha, de 22 anos, que estava de frente a um shopping na região de Pinheiros. Durante a abordagem, ele estava ao lado da mesma moto identificada no crime anterior, que possui queixa de roubo e tinha a placa adulterada. A polícia também apreendeu uma mochila de entregador e um simulacro de arma de fogo com o suspeito.

Nas proximidades, a cerca de cinco minutos de distância do primeiro local, o veículo que dava suporte aos roubos também foi localizado. Dentro do carro havia mais três homens, de 30, 40 e 44 anos. Na abordagem o mais novo não apresentou nenhum documento de identificação. Foi constatado que o nome informado aos policiais era falso e que ele estava foragido da Justiça.

Os veículos, o simulacro de arma de fogo e quatro celulares dos detidos foram apreendidos e passarão por perícia. “Com a autorização judicial, a polícia vai fazer o acesso ao conteúdo desses aparelhos para buscar novas informações que possam indicar mais vítimas e comparsas da quadrilha”, disse o delegado titular do 78º Distrito Policial (Jardins), Alexandre Dias.

Os detidos foram encaminhados á delegacia dos Jardins onde o caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsa identidade, associação criminosa e captura de procurado. Foi decretada a prisão temporária dos suspeitos por 30 dias para auxiliar nas investigações.