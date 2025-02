Quadrilha do golpe da falsa entrega é desarticulada em SP

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (25) uma quadrilha responsável por aplicar o golpe da falsa entrega em São Paulo. Os suspeitos se passavam por entregadores para furtar os dados bancários das vítimas durante o pagamento de uma falsa taxa de entrega. Cerca de 40 pessoas foram lesadas pelo bando, que causou um prejuízo somado de mais de meio milhão de reais.

A quadrilha começou a ser investigada em 9 de janeiro com a prisão de um falso entregador na região do Parque São Lucas, na zona leste da capital. O celular apreendido com o suspeito serviu de material de investigação, possibilitando a descoberta de uma rede ainda maior de golpistas que enganavam as vítimas através das máquinas de cartão.

Hoje, os policiais deram cumprimento a dez mandados de busca e apreensão e sete de prisão durante a Operação Feliz Aniversário. Cinco homens foram presos no Grajaú e em Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Durante a ação uma mulher foi detida em flagrante por associação criminosa.

Os suspeitos aplicavam o golpe de várias formas. O criminoso ligava para as vítimas e informava que elas iriam receber um presente de aniversário ou ofertava serviços de entrega como de laudos médicos e de refeições por aplicativo. Em todas elas, era cobrada uma taxa de entrega que servia para “clonar” o cartão da vítima.

“Quando a vítima realizava o pagamento, a máquina copiava a senha do cartão, que era repassada a outra máquina para extrair os dados bancários”, disse o delegado titular do 42º Distrito Policial do Parque São Lucas, Alexandre Bento.

“Os suspeitos tinham as informações pessoais da vítima, possivelmente, por vazamento de dados ou até mesmo de ações de terceiros que forneciam esses dados”, complementou o delegado.

Na casa dos detidos foram apreendidos dois carros, três motos, R$ 2,5 mil, dez celulares, um notebook e oito capacetes, todos utilizados na prática criminosa. O bando foi encaminhado ao 42º DP onde respondem por crimes de furto qualificado e associação criminosa.