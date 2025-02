Polícia Civil prende mulher ‘financiadora’ de roubos em São Paulo

Uma ação da Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (18) uma mulher apontada como a financiadora dos crimes de roubos na cidade de São Paulo. Ela foi detida em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

De acordo com os investigadores, a suspeita de 41 anos, conhecida como “mainha do crime”, facilitava as ações criminosas financiando os roubos em diferentes pontos da cidade.

No endereço dela, os policiais apreenderam três armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e outros acessórios usados nos crimes. Também foram encontrados equipamentos eletrônicos que serão analisados pelos investigadores.

Conforme a Polícia Civil, a suspeita é a líder da quadrilha. Os agentes ainda procuram pelos criminosos envolvidos nos roubos “financiados” pela mulher, como o que aconteceu na semana passada, que culminou na morte de um ciclista em frente ao Parque do Povo, na zona sul da capital.