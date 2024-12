São Paulo registra queda histórica em roubos e furtos, mas cresce crime em cibernético

Em novembro de 2024, o estado de São Paulo registrou uma queda significativa nos índices de roubos e furtos, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. Com um total de 15 mil ocorrências, houve uma redução de 18,9% em comparação ao mesmo mês de 2023, marcando o menor número desde o início das contabilizações, em 2001. No acumulado de janeiro a novembro, foram registrados 177.495 casos de roubo, representando uma queda de 15% em relação ao ano anterior.

Os furtos gerais também apresentaram leve declínio, com uma redução de 3,7% em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, a capital paulista observou um pequeno aumento nos furtos de veículos, com 39 mil registros em 2024, contra 37 mil no ano anterior. Por outro lado, o centro da cidade se destacou positivamente, apresentando 20 meses consecutivos de redução nas ocorrências.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, essas melhorias são atribuídas às ações implementadas pela gestão do governador Tarcísio de Freitas, que intensificou o policiamento e as investigações para combater o crime organizado. A nota oficial ainda destaca que cerca de 25,4 mil crimes foram evitados na região central.

Apesar dos avanços na redução da criminalidade, especialistas como Rildo Marques de Oliveira alertam para o aumento dos crimes cibernéticos. O uso crescente de câmeras de segurança nas ruas pode estar inibindo ações criminosas, mas a dificuldade no registro de ocorrências online pode comprometer a precisão dos dados.

Em resumo, apesar dos avanços significativos na redução de crimes tradicionais, é fundamental continuar a vigilância e adaptar as estratégias de segurança para enfrentar novas formas de criminalidade que estão surgindo.