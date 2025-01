Mãe e filha são baleadas em tentativa de assalto na zona leste de SP

Na noite da última quarta-feira (29), um incidente violento ocorreu em uma residência na zona leste de São Paulo, quando uma mãe e sua filha foram alvejadas durante uma tentativa de assalto, conforme informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A filha, gravemente ferida, sofreu disparos na região da cabeça e do pescoço, enquanto a mãe foi atingida no abdômen. Ambas foram socorridas inicialmente nos hospitais Tide Setúbal e Ermelino Matarazzo, sendo posteriormente transferidas para outras unidades de saúde.

O crime ocorreu na rua Doutor José Guilherme Eiras, em São Miguel Paulista, quando as vítimas estavam prestes a sair de casa. De acordo com relatos da SSP, um grupo de cinco homens esteve envolvido na ação criminosa. Três deles conseguiram acessar o imóvel ao pular o portão e o muro da residência, enquanto pelo menos um membro do grupo permaneceu dentro de um veículo que servia como suporte para a fuga.

Os criminosos exigiram joias e dinheiro das vítimas; no entanto, os detalhes exatos do que se desenrolou no interior da casa permanecem desconhecidos. O resultado foi trágico, com as mulheres sendo baleadas durante o confronto.

A Polícia Militar foi imediatamente acionada e, ao tentar capturar os assaltantes, os indivíduos tentaram escapar pulando muros e telhados das residências vizinhas. Para auxiliar na busca, o helicóptero Águia foi mobilizado para a ocorrência.

Quatro suspeitos foram detidos durante a operação; um deles ficou ferido ao tentar fugir e outro foi morto em um confronto armado com os policiais. A ocorrência foi registrada no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), onde foi solicitada a perícia e apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para as investigações subsequentes.