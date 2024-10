Pulp Fiction celebra 30 anos e será exibido no SP Food Film Festival

Nesta terceira edição, o SP Food Film Festival ocorrerá entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro, com exibições presenciais nas salas do Reserva Cultural e do Centro Cultural São Paulo, além de uma programação online disponível no spcineplay.com.br. Os filmes serão exibidos de forma gratuita e, ao longo do evento, os espectadores poderão participar de degustações de pratos inesquecíveis do cinema após algumas exibições presenciais, além de ciclos de debates.

E um dos destaques deste ano é a exibição de Pulp Fiction: Tempo de Violência, em comemoração aos 30 anos de seu lançamento. Um dos filmes mais icônicos do diretor Quentin Tarantino, lançado em 1994, traz uma narrativa não-linear e diálogos afiados que revolucionou o cinema dos anos 90, tornando-se um marco do cinema independente. Após a sessão, será ofericido ao público degustação de Milk Shake de flocos.

O Festival é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Mercado Livre e tem apoio da Spcine, Águas Prata, Casillero del Diablo. É uma produção da Drop Produções, com coprodução da Química Cultural e realizado pela Doc e Outras Coisas, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Assista ao trailer:

Serviço:

Quando: 31 de outubro a 10 de novembro de 2024

● Reserva Cultural – Avenida Paulista, 900 – Bela Vista

● Centro Cultural São Paulo (CCSP) – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso

Gratuito

Alguns filmes estarão disponíveis na plataforma Spcine Play, a partir de 31 de outubro. O cadastro poderá ser realizado em: spcineplay.com.br

Os ingressos serão distribuídos 1 HORA antes de cada sessão nas salas de cinema.