Grátis, SP Food Film Fest exibe filmes como ‘O Menu’ com degustações de comida e bebida

Assistir a um filme e, em seguida, provar as comidas exibidas na telona. Essa é a premissa do SP Food Film Fest, que realiza sua terceira edição desta quinta-feira (31) até 10 de novembro.

A programação reúne 36 produções relacionadas à gastronomia e alimentação no Reserva Cultural e no CCSP. As sessões, todas gratuitas, são seguidas por degustação de comidas e bebidas, como espaguete à carbonara, uísque, lámen, ceviche, ratatouille e mac ‘n’ cheese. Os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada exibição.

Um dos destaques da seleção dá início ao evento, “O Menu”, filme estrelado por Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes que acompanha um grupo de ricaços num menu-degustação incomum numa ilha remota. A exibição, às 19h no CCSP, termina com uma degustação de hambúrguer -prato crucial no desenrolar da trama. O filme ganha uma segunda sessão no dia 10, às 19h20, no Reserva Cultural.

A chef premiada Telma Shiriashi, do Aizomê, prepara uma receita inspirada no filme “Grand Maison Paris”, exibido às 20h de sexta (1º), no Reserva Cultural. O longa, lançado neste ano, conta a história de um chef japonês famoso que abre um restaurante em Paris em busca da terceira estrela Michelin.

Recém-saído dos cinemas, o brasileiro “Estômago 2” é seguido por uma degustação de capeletti de queijo, preparado pelo projeto Chef Aprendiz. O longa, sobre o chef dos chefs de uma prisão, é exibido na sexta (1º), às 19h15, no CCSP, e no dia 8, no mesmo horário, no Reserva Cultural.

O uísque, bebido em grandes quantidades no dinamarquês “Druk – Mais uma Rodada”, é servido ao público com castanhas na sessão de domingo (3), às 19h40, no CCSP. “Pulp Fiction – Tempo de Violência”, clássico de Quentin Tarantino que completa 30 anos, é exibido no mesmo dia, às 18h30, no Reserva Cultural, acompanhado por milk-shake de flocos.

Em paralelo, o evento exibe sete documentários de graça no streaming SPCine Play, até 15 de novembro. Entre os títulos, estão “Histórias da Fome no Brasil”, “Big Food – O Poder das Indústrias de Ultraprocessados” e “Garapa”.

O festival também faz debates e aulas-show no CCSP, que acontecem após o filme em que são baseados. A chef baiana Tereza Paim discute sobre leite de coco enquanto prepara um camarão com especiarias no domingo (3), às 15h. As chefs Alessandra Luvisotto e Elisa Mafra se juntam numa aula sobre a história do cuscuz (dia 2, às 18h). Já a chef paraense Tainá Marajoara participa de debate (dia 2, às 15h) e ensina ao público uma receita de canhapira, preparo indígena à base de peixe.