PT mobiliza abaixo-assinado pelo Novo Hospital Municipal de Diadema

Com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário do presidente Lula, Paulo Teixeira, o prefeito Filippi e o PT de Diadema deram início à campanha pela construção do Novo Hospital Municipal. Militantes foram às ruas em todos os bairros da cidade com abaixo-assinado em mãos para coletar apoio pela maior obra da Saúde em Diadema nos últimos anos.

As obras do Novo Hospital Municipal já começaram com a fase de demolição do Paço Municipal, endereço do futuro equipamento de Saúde. A licitação foi aberta no começo do mês, para contratação de empresa que ficará responsável pelos projetos básico e executivo, além da própria obra. O investimento estimado é de R$ 320 milhões, sendo R$ 287 milhões em recursos do governo Lula.

“Diadema merece um Novo Hospital Municipal. O atual Hospital Municipal de Piraporinha não comporta a demanda de atendimento, está com a estrutura defasada, além de o prédio não pertencer à Prefeitura”, disse o prefeito Filippi. “O abaixo-assinado tem como objetivo reforçar que a cidade quer um Novo Hospital Municipal.”

O ministro Paulo Teixeira também aderiu à mobilização pelo Novo Hospital Municipal. “Se tem alguém com capacidade e histórico comprovados de qualidade para construir um Novo Hospital é o prefeito Filippi. E com a ajuda do presidente Lula, essa obra vai trazer muitos frutos para Diadema. Eu vi que tem gente que é contra o Novo Hospital, que Diadema não precisa de Novo Hospital. É gente que realmente não conhece a cidade.”

O Novo Hospital Municipal vai ter mais de 25 mil metros quadrados de área construída, divididos em 12 andares, disponibilizando 212 leitos nas especialidades de clínica médica e geral, pediatria, ortopedia, vascular, saúde mental, UTI, obstetrícia, canguru (espaço físico destinado à reinternação da mãe com seu bebê prematuro) e geriatria. O hospital ainda terá o primeiro banco de leite municipal.

Se você ama Diadema e tem certeza de que a população merece um novo e moderno hospital, assine agora o abaixo assinado pelo link https://diademamerecenovohospital.com.br/