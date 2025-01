Provão Paulista Seriado divulga resultado nesta segunda-feira (20)

A Fundação Vunesp anuncia que, a partir de hoje, segunda-feira (20), às 14h, será divulgada a primeira lista unificada dos candidatos aprovados no Provão Paulista Seriado. Este exame, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, oferece aos estudantes da rede pública a oportunidade de acesso direto a cursos superiores gratuitos nas universidades estaduais e nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) pertencentes ao Centro Paula Souza (CPS).

Os candidatos são responsáveis por verificar as listagens de convocação para matrícula, que estarão disponíveis no portal oficial: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Aqueles que forem convocados na primeira chamada devem realizar a matrícula obrigatoriamente, seguindo o cronograma e as diretrizes estabelecidas por cada instituição de ensino superior. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), encarregada da organização do exame, recomenda que os interessados consultem as normas diretamente no portal do Provão Paulista.

Para os alunos das Fatecs, o processo de matrícula ocorrerá por meio de um sistema remoto acessível no site: siga.cps.sp.gov.br. Os convocados para a Fatec Guaratinguetá devem acessar o site fateconline.com.br para realizar seu requerimento de matrícula. Informações sobre os procedimentos e a documentação necessária estão disponíveis na portaria da instituição.

O Provão Paulista oferecerá mais de 15 mil vagas em cursos superiores para o ano de 2025, com a distribuição das vagas sendo feita entre o primeiro e o segundo semestre. As oportunidades serão divididas entre as Fatecs, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Das 15 mil vagas oferecidas pelo Provão Paulista, 10 mil serão destinadas às Fatecs, representando dois terços do total disponibilizado por meio do exame neste ano. A USP oferecerá 1.500 vagas, enquanto a Unesp disponibilizará 934 vagas. A Unicamp terá 325 oportunidades e a Univesp contará com 2.631 vagas para cursos de graduação à distância.

Cada instituição estabelecerá seu próprio calendário para o processo de matrícula. Detalhes sobre as listas de convocação e os períodos específicos para matrícula nas Fatecs estarão disponíveis em breve.