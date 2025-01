Sisu: plataforma ajuda a encontrar melhores chances de aprovação nas universidades federais

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abre as inscrições nesta sexta-feira (17), oferece mais de 260 mil vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para ajudar o estudante a saber em quais cursos e faculdades possui chance de aprovação, foi criada a plataforma Meu Sisu, que reúne dados exclusivos das notas parciais diárias de todos as opções de graduação, incluindo notas de corte, pesos e bonificações. A plataforma está disponível neste link – basta o estudante acessar o botão “Minhas notas”, preencher com as pontuações obtidas no Enem e fazer as escolhas disponíveis de cursos e locais.

A plataforma é gratuita e foi criada por dois estudantes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos: Jesus Sena Fernandes, do curso de Ciências de Computação, e Pedro Porto Teixeira, do curso de Engenharia de Computação. Também participa do desenvolvimento do projeto Vinícius Martins Cotrim, estudante do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

“Em 2023, quando eu e alguns colegas do ensino médio fomos prestar o Sisu, sentimos muita dificuldade em encontrar dados e informações sobre o Sisu dos outros anos para encontrar nossas melhores chances de aprovação durante o processo. Ao pesquisar bastante, vimos que muitos outros alunos tinham o mesmo problema, até de falta de divulgação de dados essenciais para essa análise por parte do governo”, destaca Fernandes.

A plataforma é intuitiva, com o estudante preenchendo as notas do Enem já aparecem “fichas” com as informações dos cursos e já com o cálculo da sua média ponderada em cada um deles, além da nota de corte no último Sisu. É possível ao estudante refinar sua busca por Estado, Cidade, Instituição ou Curso. Também é possível selecionar a modalidade em que pretende ingressar, como Estudante de Escola Pública (EP), Pessoas Pretas e Pardas (PP), Indígena (I) e outras opções.

Os estudantes esclarecem que os dados exibidos na plataforma são obtidos dos portais de transparência do Ministério da Educação e atualizados ao longo do período do Sisu. “Além disso, verificamos regularmente as informações para assegurar que estejam sempre corretas e atualizadas”, destacam no site.

Na plataforma ainda constam os cursos da USP, mas a partir de 2024 a Universidade não disponibiliza cursos pelo Sisu. Agora há o processo seletivo chamado Enem USP que disponibiliza 1.500 vagas para estudantes que usam a nota do Enem para ingresso no ensino superior.

Notas de corte dinâmicas

Para tentar uma das vagas, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, conforme a sua nota, escolher os cursos e faculdades que tem mais chance de passar.

Esse processo não é fácil e gera incerteza, pois as notas de corte são dinâmicas: cada universidade e curso pode atribuir pesos diferentes às áreas do conhecimento do Enem, dificultando a comparação direta das notas. Além disso, as notas são recalculadas com base nas inscrições e reordenações dos candidatos, tornando-as voláteis e imprevisíveis. Isso obriga os candidatos a monitorarem constantemente as notas e tomarem decisões estratégicas com informações incertas.

Foi pensando em ajudar nesse processo que os três estudantes criaram o Meu Sisu. “Somos a única plataforma que entrega tudo isso, inclusive os dados de notas parciais de cada dia do Sisu que obtivemos durante as edições passadas”, explica Fernandes.

Ele comemora o acesso que a plataforma tem recebido. “Com a ajuda da divulgação que tivemos de jornais, de diversos influenciadores e de postagens nas redes sociais, que alcançaram milhares de curtidas, conseguimos atingir mais de 200 mil alunos, registrando cerca de sete milhões de acessos durante a semana do Sisu no último ano.”

As inscrições para o Sisu vão de 17 a 21 de janeiro. Para consultar a plataforma Meu Sisu, clique aqui.