Provão Paulista Seriado: uma nova era de oportunidades no ensino superior

Com a oferta de 15.390 vagas em 2024, o Provão Paulista Seriado se consolida como uma iniciativa pioneira, proporcionando acesso direto ao ensino superior para alunos da rede pública em universidades e faculdades estaduais. Este ano, o total de vagas disponíveis pelo “vestibular paulista” ultrapassa 30 mil, marcando um avanço significativo na democratização do acesso à educação superior em São Paulo.

O aumento da participação de estudantes da terceira série do Ensino Médio no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é notável, com um crescimento de inscrições passando de 191 mil em 2023 para 302,3 mil em 2024. Essa cifra representa cerca de 80% dos alunos que estão finalizando esta etapa educacional.

Para o ano de 2025, o Provão Paulista disponibilizará 1.500 vagas na Universidade de São Paulo (USP), 934 na Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além de 10.000 vagas nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

A implementação do Provão não apenas facilita o acesso às universidades através da realização de avaliações nas três séries do Ensino Médio, mas também reflete um conjunto mais amplo de ações desenvolvidas pela Educação nos últimos dois anos. Essas iniciativas incluem a ampliação das aulas de matemática e língua portuguesa no currículo escolar, além da introdução de ferramentas para leitura e redação e do aplicativo Prepara SP, uma criação do Me Salva.

Até dezembro de 2024, os estudantes do Ensino Médio já haviam respondido cerca de 16,9 milhões de questões na plataforma de cursinho pré-vestibular, quase dobrando a quantidade registrada em 2023, que foi de 8,6 milhões.

Maria Eduarda Bartholomeu de Souza, ex-aluna da Escola Estadual Professor Baltazar de Godoy Moreira em Marília e atualmente aluna de medicina na USP, descreve sua experiência como transformadora. “Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, afirma. Ela cofundou o projeto Ascender, que visa conectar universitários aprovados pela USP Bauru via Provão com estudantes do ensino médio da rede pública.

As gêmeas Larissa e Luana Alves Rolim Souza também ilustram o impacto positivo do Provão Paulista. Ambas foram aprovadas para estudar Direito na USP e na Universidade São Francisco. Larissa expressa sua satisfação: “O Provão Paulista traz a sensação de orgulho e vitória”, ressaltando a importância dessa oportunidade para alunos da escola pública.

Luana complementa afirmando que ter sua irmã por perto em São Paulo é um grande conforto e reafirma a importância do Provão como um caminho para oportunidades que historicamente foram negadas aos estudantes da rede pública. “Desejo que essa iniciativa continue”, conclui Luana.

Os resultados da primeira chamada do Provão Paulista estão programados para serem divulgados em 20 de janeiro de 2025.

No âmbito administrativo, o Governo de São Paulo tem implementado estratégias voltadas à geração de oportunidades e investimentos. Desde o início da gestão atual, foram alcançados recordes em leilões com R$ 340 bilhões destinados a áreas como educação e infraestrutura.

Em saúde, o estado tem realizado aproximadamente 3.200 cirurgias diárias e promovido melhorias significativas nas esperas para atendimentos especializados. No campo da segurança, houve um reforço efetivo com a contratação de novos policiais, enquanto programas habitacionais têm beneficiado milhares com a entrega de novas casas.

Adicionalmente, investimentos sem precedentes estão sendo realizados no Metrô da capital paulista e no setor cultural com o CULTSP PRO, que se destaca como um dos maiores programas dedicados à formação no Brasil.