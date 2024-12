Fatecs divulgam cursos com maior índice de candidatos por vaga do Vestibular

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital, é o curso com a maior procura no Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2025, com 25,56 candidatos por vaga (c/v), no período noturno.

Na Fatec São Paulo, o campeão de inscrições também obteve o maior índice de candidatos por vaga no período da manhã: 22,79. O curso aparece ainda entre os mais procurados nas Fatecs Zona Leste (21,18 c/v), Carapicuíba (18,76 c/v), Mogi das Cruzes (17,09 c/v) , Sorocaba, (15,65 c/v), Baixada Santista (13,88 c/v) e Praia Grande (12,76 c/v).

Já o curso de Gestão Empresarial, ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD), na Fatec São Paulo, conta com 586 inscritos disputando 40 vagas, correspondendo a 14,65 c/v.

Novidade no processo seletivo, o curso de Sistemas Inteligentes, na Fatec Pompeia – Shunji Nishimura, se destaca com 12,46 c/v no período noturno.

Ao todo, mais de 56.110 candidatos se inscreveram para o exame, que será aplicado no dia 12 de janeiro, às 13 horas.

A demanda por curso e unidade está disponível no site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Confira no site CPS os cursos com maior índice de candidatos/vaga neste processo seletivo das Fatecs.