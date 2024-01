Prova do Bolsão Elite Rede de Ensino será em 27/01, em São Paulo

O Elite Rede de Ensino, maior rede de educação básica do Brasil, está com inscrições abertas para a prova de Bolsão para o ano letivo de 2024. As oportunidades são para as cidades de Itatiba, Itu, Jaú, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Santo André, São Paulo, Taboão da Serra e Taubaté. A prova acontecerá no dia 27 de janeiro, e os candidatos poderão conquistar bolsas com descontos de 5% até 90% na instituição, que é referência de excelência acadêmica da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Por meio do Bolsão, os estudantes realizam uma prova com 25 questões (de Língua Portuguesa e Matemática) e ingressam nas turmas do Ensino Fundamental Anos Finais até o Ensino Médio. Além disso, os estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais poderão fazer uma prova diagnóstica com 16 questões (de Língua Portuguesa e Matemática), também com o objetivo de ingressar na instituição.

Já os interessados na Educação Infantil e no 1º e 2º anos dos Anos Iniciais, não há a realização de provas quantitativas (avaliação que se baseia em conteúdos expressos em questões e correção objetiva), mas, uma vivência com atividades lúdicas adequadas à faixa etária, como jogos e brincadeiras, que permite conhecer as crianças e colabora para que os candidatos mirins conheçam a escola, criando um ambiente oportuno a fim de verificar saberes e habilidades prévias.

O Elite Rede de Ensino, que possui mais de 50 unidades espalhadas em sete estados brasileiros, além do Distrito Federal, é referência em aprovação civil e militar, e tem como propósito abrir uma estrada de possibilidades para que todos os estudantes desenvolvam o máximo do seu potencial. Por meio de ensino de excelência e um corpo docente acolhedor, a proposta é que cada aluno desenvolva habilidades essenciais dentro e fora da sala de aula para se tornarem cidadãos completos, independentes e prontos para atingir seus objetivos.

As inscrições para o Bolsão podem ser feitas pela internet através do site oficial (ensinoelite.com.br), pelo telefone da central de relacionamento (0800 031 0306) ou diretamente na unidade.