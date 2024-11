Projeto Territórios de Cultura realiza mostra no Teatro Municipal de Santo André

Santo André, 2 de novembro de 2024 – Cerca de 270 pessoas subiram ao palco do Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence nos três dias da mostra do projeto Territórios de Cultura, que aconteceu na quarta (30), na quinta (31) e nesta sexta (1º). Ao todo, 27 apresentações levaram ao público uma amostra do trabalho realizado pelos professores do programa nas linguagens teatro, viola, danças folclóricas árabes, canto, capoeira, rap ritmo e poesia, artes integradas, street dance, contação de histórias, dança contemporânea, circo, violão, teatro adolescente, percussão, dança do ventre e maracatu.

Também houve exibição de vídeos curtos produzidos pelos orientadores culturais e alunos das oficinas de Histórias em quadrinhos, aquarela, dramaturgia corporal, cinema com celular e macramê. Em 2024, 354 alunos participaram das aulas.

“Esta mostra marca a finalização de um processo que foi construído junto dos alunos no decorrer do ano. E, mais do que isso, é uma oportunidade para os participantes terem a experiência de subir ao palco do Municipal, o que aumenta a autoestima e os incentiva a querer cada vez mais participar de atividades culturais. Outro ponto importante é a troca que acontece quando os alunos assistem a apresentações das outras linguagens artísticas”, disse a encarregada das oficinas culturais, Gabriela Simioni.

O projeto Territórios de Cultura oferece oficinas e workshops em diversas regiões de Santo André. Atualmente está presente em 15 bairros, onde estão distribuídas 31 oficinas ministradas por 26 professores. Em 2024, as aulas do Território de Cultura acontecem nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André), no CEU Ana Maria, na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, nas bibliotecas municipais e no equipamento cultural A Casa. Novas turmas deverão ser formadas a partir de março do próximo ano.

A iniciativa é uma das ações do município para promover a descentralização da cultura, não só oferecendo opções de atividades culturais mais afastadas do centro, mas também valorizando os fazedores de cultura e fortalecendo sua presença no território onde vivem. Isso porque as atividades são ministradas por profissionais contratados por meio de convocatórias publicas anuais, onde os interessados indicam em que bairro desejam atuar, justificando a escolha do local e sua relação com a comunidade.

Novos orientadores – As inscrições para interessados em atuar como orientador cultural no próximo ano estão abertas até 14 de novembro por meio do link https://bit.ly/orientadoresTC2025. Para esclarecer as dúvidas de quem tem interesse, a Secretaria de Cultura vai realizar dois plantões tira-dúvidas virtuais que acontecem nos dias 5 de novembro (terça-feira), das 10h às 12h, e no dia 12 de novembro (terça-feira) dos dias 14h às 16h. O acesso à sala acontece pelo link https://meet.jit.si/tiraduvidas. Não é necessário realizar inscrições.