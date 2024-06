Projeto Territórios de Cultura abre inscrições para vagas remanescentes em oficinas culturais

O projeto Territórios de Cultura, que tem como objetivo levar ações de sensibilização cultural e artística para os diversos bairros de Santo André, ainda está com vagas remanescentes para as oficinas de street dance, dramaturgia corporal, artes integradas, escrita para teatro adolescente, percussão, aquarela, capoeira, criação de roteiros (de quadrinhos até cinema), violão e cinema com celular.

Para se inscrever, basta preencher o formulário no link https://bit.ly/TerritoriosdeCultura2024 com as informações pessoais ou comparecer no local da oficina. No caso de mais de uma inscrição, o formulário deverá ser preenchido novamente. Não é necessária nenhuma experiência prévia para participar das oficinas.

Ao todo, o projeto Territórios de Cultura está disponibilizando neste ano um total de 760 vagas de oficinas em 31 atividades, distribuídas em 15 bairros da cidade.

Confira as atividades do projeto Territórios de Cultura que ainda têm vagas abertas:

Street dance

Datas: 3ª feira, das 14h15 às 16h15, até 12/11

Local: Cesa Vila Floresta (Rua Piquerobi, s/nº – Vila Floresta)

A partir de 10 anos

Street dance

Datas: 6ª feira, das 18h às 20h até 15/11

Local: Cesa Cata Preta (Estrada da Cata Preta, nº 810 – Vila João Ramalho)

A partir de 12 anos

Dramaturgia corporal

Datas: 6ª feira, das 17h30 às 19h30, até 15/11

Local: Espaço A Casa (Avenida Industrial, nº 1740 – Bairro Campestre)

A partir de 16 anos

Artes Integradas (Teatro, Música, Artes Corporais) Datas – 2ª feira, das 14h30 às 16h30, até 11/11

Local: Cesa Vila Linda (Rua Rolândia, nº 115 – Jardim Alvorada)

De 13 a 18 anos

Escrita para teatro adolescente

Data: 5ª feira, das 15h às 17h, até 5/12

Local: Emia Aron Feldman (Avenida Itamarati, nº 536 – Vila Curuçá)

De 13 a 18 anos

Percussão – ‘Percussamba”

Datas: 3ª feira, das 19h30 às 21h30 – até 12/11

Local: Cesa Vila Palmares (Rua Armando Rocha, nº 220 – Vila Palmares)

A partir de 10 anos

Capoeira

Data: – 2ª feira, das 14h às 17h, até 11/11

Local: Centro de Dança (Rua Eduardo Monteiro, nº 410 – Jardim Bela Vista)

A partir de 10 anos

Capoeira

Datas: 6ª feira, das 10h30 às 12h, até 15/11

Local: E. E. Lacerda Franco (Avenida Ford, s/nº – Paranapiacaba)

A partir de 10 anos

Capoeira

Datas: 6ª feira, das 13h30 às 15h, até 15/11

Local: E. E. Lacerda Franco (Avenida Ford, s/nº – Paranapiacaba)

A partir de 10 anos

Aquarela

Datas: 4ª feira, das 10h às 12h, até 13/11

Local: Biblioteca Ábia Ferreira Francisco (Avenida Rodrigues Alves, s/nº – Paranapiacaba)

A partir de 10 anos

Criação de roteiros: de quadrinhos até cinema

Datas: 4ª feira, das 14h às 16h, até 4/12

Local: Biblioteca Cecília Meireles (Praça Waldemar Soares, s/nº – Parque das Nações)

A partir de 14 anos

Cinema com celular

Datas: Sábado, das 10h às 13h, até 16/11

Local: Cesa Parque Erasmo (Rua Ipanema, nº 253 – Parque Erasmo Assunção)

A partir de 15 anos.

Violão – Turma 1 (iniciantes)

Datas: 5ª feira, das 14h às 15h30 – até 14/11

Local: Cesa Parque Erasmo (Rua Ipanema, nº 253 – Parque Erasmo Assunção)

Violão – Turma 2 (iniciados)

Datas: 5ª feira, das 15h30 às 17h , até 14/11

Local: Cesa Parque Erasmo (Rua Ipanema, nº 253 – Parque Erasmo Assunção)

Violão – Turma 2 (iniciados)

Datas: 5ª feira, das 20h às 21h30, até 14/11

Local: Cesa Jardim Santo Alberto (Rua Petrogrado, s/nº – Jardim Santo Alberto)

A partir de 12 anos