Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim” faz encontro domingo, dia 7, em Diadema

No calendário ecológico de Diadema, todo primeiro domingo do mês é dedicado à deliciosa atividade de educação ambiental do projeto Tem Abelha no Meu Jardim. O evento, livre e gratuito, vai acontecer no próximo dia 7 de julho, das 8h às 13h, no Parque Pousada dos Jesuítas, rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº, região central.

O projeto Tem Abelha no Meu Jardim é parceiro da equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema.

Além de degustar méis de abelhas nativas (sem ferrão), o grupo de participantes pode curtir exposição de abelhas, bate-papo, exposição e vendas de fotos (Meliponário Sena) e fazer novas amizades. A cada encontro o público ganha muita informação sobre o fascinante mundo das abelhas. Nesta edição, vai ter atividades de colorir para as crianças. E no final do evento vai acontecer também um mini mutirão de plantio no jardim amigável às abelhas.

“Quem quiser colaborar com nosso mutirão de plantio, aceitamos doações para comprar mais mudas. Mensalmente, já adquirimos 30 mudas, mas queremos plantar mais, a partir de novas contribuições. Além de reforçar o plantio, precisamos comprar um regador grande para ajudar no jardim amigável”, explica o coordenador do Projeto, Natale Nicoló.

Tudo começa com o café da manhã colaborativo

Os encontros do Projeto Tem Abelha no Meu Quintal sempre começam pelo café da manhã colaborativo (8h às 9h30). Nesse sentido, a ONG sugere aos participantes que levem um prato de doce ou salgado. Outro lembrete importante (e ecologicamente correto) é que cada pessoa tenha sua própria caneca.

Vale destacar também que o evento é Pet Friendly, portanto uma oportunidade especial para incluir seu pet no passeio de domingo.

Rua da Gente – Circuito entre Parques

Outra novidade de passeio na região central de Diadema é o projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques, sempre aos domingos e feriados. Nessas ocasiões o trecho da avenida Antônio Piranga (do Parque Pousada dos Jesuítas ao Parque do Paço) fica para uso exclusivo de pedestres. Para tanto, o trânsito de veículos é desviado.

Com isso, a Prefeitura criou um bolsão de estacionamento que pode ser acessado sob a ponte da Rodovia dos Imigrantes e se estende pela lateral do piscinão.

SERVIÇO

Encontro mensal do projeto Tem Abelha no Meu Jardim

Parque Pousada dos Jesuítas (rua profª Vitalina Caiafa Esquivel s/nº – Centro)

Dia 7 de julho (sempre no 1º domingo do mês, 8h às 13h)

Informações: 98181-6180 c/ Natale Nicoló (coordenador)