Projeto oferece assessoria e formação para ações sociais em Diadema

A Rede Cultural Beija-Flor e o Fundo Social de Solidariedade de Diadema lançaram nesta quinta-feira, 26, o projeto Conectando Ações Comunitárias, que visa promover o fortalecimento de ONGs, entidades, coletivos, lideranças comunitárias e todos que desenvolvem trabalho social na cidade por meio de assessoria técnica e formação.

O lançamento oficial do projeto foi feito em dois encontros na sede da RCBF e contou com 100 pessoas inscritas, representando 48 instituições que desenvolvem trabalhos sociais em Diadema.

Edu Guimarães/RCBF

Até agosto de 2025, entre 8 e 16 instituições localizadas e atuantes em Diadema serão selecionadas para participar diretamente do projeto, o que inclui formações, assessorias e compra de materiais de acordo com as necessidades e o trabalho específico de cada participante. Além dessas, outras 40 iniciativas sociais poderão participar das formações e receber assessoria de forma indireta.

A apresentação do Conectando Ações Comunitárias em Diadema ao público foi feita pela diretora executiva da Beija-Flor, Ivone Silva, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, Inês Maria de Filippi, e o coordenador do projeto e psicólogo da Beija-Flor, Francisco Lima. Também participaram Eliana Francisco e Marcia Reis, que vão atuar como coordenadoras regionais junto às entidades selecionadas.

Edu Guimarães/RCBF

“Esse projeto em parceria com o Fundo Social de Solidariedade dá muito orgulho para a Beija-Flor”, comentou Ivone Silva. “Tivemos uma participação muito significativa, não só de virem [à reunião], mas de contribuírem, falarem sobre suas expectativas. Hoje foi só o começo”.

Inês Maria falou sobre suas impressões desse primeiro encontro. “Hoje conheci gente diferente com ações diferentes em seu território. O potencial social de Diadema é imenso. Temos conhecimento de uma parte [das instituições] e quanto mais andamos, vamos conhecendo muito mais. Acho que começamos o lançamento do projeto com sucesso total. Fiquei muito feliz”.

O projeto Conectando Ações Comunitárias em Diadema ainda está aberto para inscrições de interessados. Basta entrar em contato com a Rede Cultural Beija-Flor, via ligação ou mensagem de WhatsApp, pelo número (11) 96209-7140.