Projeto Multiplique o Bem leva tecnologia a 400 estudantes em Santo André e Ribeirão Preto

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo de São Paulo celebra o encerramento do projeto Multiplique o Bem, realizado ao longo deste ano por meio do PROAC SP. O programa, sediado na E.E. Beneraldo Toledo de Piza, localizada no Parque Capuava – Santo André, e na Casa das Mangueiras, Vila Recreio – Ribeirão Preto, impactou aproximadamente 400 crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

Nas unidades, a iniciativa promoveu a implantação de um moderno laboratório de robótica e a realização de oficinas educativas. Segundo Francisco Kronemberger, diretor do projeto, “o Multiplique o Bem conseguiu oferecer aos estudantes ferramentas e conhecimentos que os conectaram com um futuro tecnológico e promissor”.

Kronemberger destacou também o impacto positivo da iniciativa: “É fascinante ver como a tecnologia pode mudar vidas. Este projeto não apenas aparelhou a escola com infraestrutura de ponta, mas também despertou nos alunos o interesse por inovação e criatividade. São sementes de um amanhã melhor”.

O projeto tem como objetivo oferecer oficinas de programação, animação, games e robótica para crianças de famílias de baixa renda em escolas públicas de comunidades carentes. A iniciativa busca promover capacitação e inclusão digital, equipando os alunos com habilidades essenciais para o futuro.

Em cada escola beneficiada, é montada uma sala equipada com a infraestrutura necessária para as aulas de informática e robótica. Além disso, um professor da escola é capacitado por um especialista pedagógico para garantir que as atividades continuem como parte do currículo regular, após a primeira etapa do projeto.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação Alunos na conclusão do curso