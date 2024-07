Projeto Jovens Caminhos forma mais 50 alunos da periferia de Santo André

Uma porta que se abre para todas as possibilidades de escolhas. Assim podem ser definidos os cursos de Grafite e de Programação e Criação de Sites ofertados pelo Projeto Jovens Caminhos, que formou na tarde de 28 de junho mais 50 jovens moradores de áreas vulneráveis do ABC paulista.

A cerimônia de entrega de certificados foi repleta de homenagens e expressões de alegria por mais uma etapa vencida, “um impulso para o primeiro passo rumo ao novo”, segundo disse Ana Maria Domingues Luz, presidente do Instituto GEA, que promove o Jovens Caminhos, em parceria com a Petrobras.

O projeto busca qualificar jovens gratuitamente nos campos da tecnologia e da educação artística, para que encontrem oportunidades de encaminhamento profissional.

Excelência

O curso de Grafite formou as turmas 5 e 6, reunindo 25 alunos, e o de Programação e Desenvolvimento de Sites certificou 34 alunos, na turma 3. As aulas foram realizadas durante o 1º semestre de 2024, no Centro de Formação Pública João Amazonas, em Santo André.

Outro apoiador do Jovens Caminhos, o Lassu (Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo), por meio da coordenadora Tereza Cristina Carvalho, convidou os formandos a fazer o curso de especialização em Linguagem Python do programa Paidéia da Poli-USP. Na turma de 2.024, há sete alunos do Jovens Caminhos, dos cursos realizados em 2023.

Emocionados e bastante aplaudidos, os formandos falaram dos laços que criaram com colegas, professores e monitores, e do aprendizado além das técnicas encontrado nas aulas de ética, cidadania e meio ambiente.

“Saio cheia de sonhos”, resumiu a formanda Gabrielle Neves. “Todos aqui têm potencial magnífico de transformação. Hoje nossa jornada está apenas começando e não podemos nos contentar com menos do que somos capazes”, incentivou Pietra Silva, uma das oradoras da turma.

O impacto do Projeto Jovens Caminhos é acompanhado de perto pela diretora Ana Maria Luz. Ela destacou como as aulas, que enfatizam o ensino lúdico, despertam nos alunos vontade de estudar cada vez mais e buscar uma profissionalização. Exemplo é o contrato obtido pelos formandos de Grafite, Vinicius Nascimento e Júlia Venture Reis, junto a uma empresa próximo ao Parque Regional de Santo André, para a pintura de um muro de 17 metros.

Mais informações:

Para saber mais, visite o site do Projeto Jovens Caminhos em Link. Nosso projeto, em parceria com a Petrobras, atende jovens e adultos de baixa renda nas cidades de Mauá e Santo André, e já formou mais de 100 alunos. Esta iniciativa é dedicada a promover arte, tecnologia e cidadania entre os jovens e é uma das diversas ações do Instituto GEA. Com mais de 25 anos de atuação, nossa organização sem fins lucrativos tem se dedicado a promover a educação ambiental e a sustentabilidade.