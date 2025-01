Projeto Impulso Lírico leva música, poesia e skate a jovens da Fundação Casa em Mongaguá

O projeto Impulso Lírico, idealizado pelo músico, poeta e skatista Vitor Sagaz, deu início a uma nova série de apresentações na Fundação Casa de Mongaguá, localizada no bairro Flórida Mirim, na Baixada Santista. Por meio da união de música, poesia e skate, o projeto busca impactar mais de 150 jovens ao longo do ano, oferecendo ferramentas para a regeneração sócio emocional e a superação de desafios pessoais.

A primeira sessão aconteceu na última quarta-feira (22), com cerca de 30 participantes. Durante 1h30, Vitor compartilhou sua história de vida, músicas e a paixão pelo skate, destacando como é possível ressignificar traumas e encontrar forças para superar adversidades. No dia seguinte (23), os menores realizaram uma atividade artística de desenho e escrita.

Na próxima sexta-feira (31), os adolescentes que participaram da sessão inicial terão acesso a uma oficina de musicoterapia e escrita criativa, também liderada por Sagaz. A atividade visa aprofundar o impacto emocional e educativo, utilizando a arte para estimular o pensamento crítico e a expressão criativa.

Em 2025, o projeto realizará quatro apresentações na Fundação Casa de Mongaguá, com atividades programadas para janeiro, julho e setembro – este último em alusão ao Mês de Conscientização para a Prevenção ao Suicídio.

“Skate, música e poesia são ferramentas de transformação. Elas ensinam sobre persistência, determinação e liberdade, além de nutrir a vontade de criar e se desenvolver. Meu objetivo é que esses jovens saiam daqui com um novo olhar sobre si mesmos e sobre a vida, com mais esperança e vontade de viver”, ressalta Vitor Sagaz.

Trajetória e inspiração – Skatista desde 1987 e poeta há 12 anos, Vitor lançou, em 2016, o livro Skatepoesia, que reúne contos e poemas inspirados em suas vivências e reflexões. Foi na escrita que ele encontrou uma forma de tratar seus traumas e transformar experiências pessoais em arte, um processo que serve como base para as atividades do projeto Impulso Lírico.

Criado em 2019, o Impulso Lírico já impactou mais de 12.000 jovens em escolas públicas e privadas, além de instituições como a Fundação Casa, em Mongaguá, Peruíbe e Itanhaém.

Sobre o Impulso Lírico

O projeto Impulso Lírico combina arte e cultura urbana para promover a regeneração sócio emocional entre jovens, criando um espaço inclusivo para construção da autoestima, fortalecimento de vínculos e estímulo à criatividade. Cada apresentação incentiva os participantes a explorarem sua expressão artística e refletirem sobre seus sentimentos e desafios.

Além das apresentações, o projeto realiza pesquisas socioemocionais, que ajudam a identificar as necessidades dos jovens e a elaborar estratégias eficazes de intervenção. Com o uso de poesia, música e skate, o Impulso Lírico consolidou-se como uma ferramenta de inclusão, transformação social e fortalecimento do pensamento crítico das novas gerações.