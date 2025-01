Projeto de Voleibol Feminino de Santo André se consolida como referência no esporte regional e é premiado pela FPV

Desde 2017, o projeto de Voleibol Feminino de Santo André vem trilhando um caminho de sucesso, formando atletas e alcançando resultados significativos no cenário esportivo estadual. Superando adversidades, como a pandemia, a iniciativa retornou com força, garantindo pódios importantes e um lugar de destaque entre os principais clubes da Federação Paulista de Voleibol.

Com títulos em diversas categorias e o vice-campeonato da série Ouro pelo sub13, o projeto figura entre os seis melhores no Troféu Eficiência e mira novas conquistas, apostando no apoio da gestão pública para alavancar sua estrutura.

O voleibol feminino de Santo André iniciou sua história em 2017 com o objetivo de promover a prática esportiva entre jovens e desenvolver talentos para competições. No início, o projeto focou na formação básica com escolinhas e equipes que participaram do campeonato do Sindiclube até o final de 2019. O crescimento técnico e organizacional foi interrompido pela pandemia de COVID-19, que impossibilitou a realização de torneios entre 2020 e 2021.

Com o retorno gradual das atividades em 2022, a iniciativa voltou mais estruturada, inscrevendo as categorias sub13 e sub14 nos torneios promovidos pela Federação Paulista de Voleibol (FPV). O recomeço foi marcado por desafios, mas também por conquistas que pavimentaram o caminho para resultados ainda mais expressivos nos anos seguintes.

Em 2023, o projeto deu um passo importante ao criar a categoria sub15, que conquistou o vice-campeonato da série Prata. Já em 2024, o crescimento do projeto atingiu um novo patamar, com a criação da categoria sub17, que garantiu o 3º lugar nos Jogos Regionais e a 5ª colocação na série Bronze da FPV, consolidando a presença da equipe em competições estaduais de alto nível.

Entre as diversas conquistas de 2024, o destaque principal foi a categoria sub13, que alcançou o vice-campeonato da série Ouro, marcando o melhor resultado da história do projeto. Além disso, as categorias sub14 e sub15 mostraram a força do time ao sagrarem-se campeãs da série Bronze. O desempenho geral garantiu ao clube a 6ª colocação no ranking do Troféu Eficiência da FPV, reconhecimento dado às equipes de melhor desempenho na temporada.

Mais do que um projeto esportivo, a iniciativa se consolidou como uma importante ferramenta de transformação social, oferecendo oportunidade para jovens se desenvolverem tanto no esporte quanto na vida. Sob a coordenação técnica de Guilherme Giannasi, o projeto tem investido não apenas em competições, mas também na formação integral das atletas, promovendo valores como disciplina, trabalho em equipe e superação.

Segundo Giannasi, o sucesso do projeto é fruto de um trabalho coletivo, mas o futuro promete ser ainda mais promissor com o apoio da nova gestão da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santo André. “Cria-se uma grande expectativa frente à nova gestão para continuarmos evoluindo em nossa estrutura, com resultados ainda mais expressivos”, afirmou o coordenador, que enxerga na parceria com o poder público uma oportunidade de ampliar o alcance e a qualidade das ações.

Olhando para 2025 e além, o projeto de Voleibol Feminino de Santo André planeja expandir suas categorias, fortalecer a base de atletas e disputar torneios de maior relevância no cenário nacional. As metas incluem não apenas conquistas esportivas, mas também o fortalecimento da infraestrutura, como a ampliação dos espaços de treinamento e a aquisição de novos recursos para potencializar o desenvolvimento das equipes.

Além disso, o projeto pretende continuar promovendo o voleibol como uma atividade acessível, alcançando cada vez mais jovens interessadas no esporte. “Os resultados que conquistamos mostram o nosso potencial, mas ainda há muito por fazer. Queremos que o voleibol feminino de Santo André seja uma referência não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil”, destacou Giannasi.

Com uma trajetória marcada por superação e conquistas, o projeto de Voleibol Feminino de Santo André se consolida como uma importante força no esporte regional, mantendo o compromisso de crescer e levar o nome da cidade a novos patamares. Sob o lema de trabalho e dedicação, a equipe entra em 2025 com o objetivo de escrever mais capítulos de sucesso e inspirar futuras gerações.